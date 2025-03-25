В Киевской области из-за вражеской атаки вспыхнули пожары в складских помещениях. Фото и видео

В ночь на 25 марта российские террористы вновь атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Вследствие обстрелов в складских помещениях возникли пожары.

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Возгорания были зафиксированы на территории Фастовского и Бориспольского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников в столичном регионе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В ведомстве уточнили, что пожары на территории объектов возникли в результате падения обломков вражеских беспилотников.

"Сегодня ночью на территории Фастовского и Бориспольского районов было ликвидировано возгорание в складских помещениях, возникших в результате падения обломков БПЛА", – заявили в ГСЧС Украины.

В Киевской областной военной администрации уточнили, что благодаря работе противовоздушной обороны попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Вследствие вражеской атаки в Фастовском и Бориспольском районах произошло возгорание складских помещений. Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, террористические войска РФ в ночь на 25 марта атаковали Запорожскую область ударными дронами типа "Шахед". В одном из сел пострадали двое мирных жителей.

Ранее сообщалось, что войска России около 14 часов 24 марта нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школу, ранения получили 88 человек, среди которых 17 детей.

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