Россия атаковала Харьков: дрон 'Молния' попал в многоэтажку, среди пострадавших есть ребенок

В среду, 2 апреля, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков дронами. Целью впага был жилой массив города. Оккупанты попали ударным беспилотником в многоэтажку, среди пострадавших 10-летний ребенок..

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Дополнил информацию глава области Олег Синегубов.

По словам мэра Харькова, враг атаковал город дроном "Молния". Прилет был зафиксирован в Киевском районе.

Терехов уточнил, что российский дрон ударил по восьмому этажу многоквартирного дома. Пожара, к счастью, нет. Однако в доме вылетели стекла.

По состоянию на 16:28 появилась информация о двух пострадавших, они находились в квартире, по которой ударил вражеский дрон. Один из них – 10-летний ребенок.

"У обоих пострадавших осколочные ранения... Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет. Во дворе изуродованы шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры", – сообщил мэр города.

Через несколько минут Терехов добавил, что известно уже о четырех пострадавших.

"Двое раненых госпитализированы, еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте", – сообщил мэр города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 апреля россияне массированно атаковали Харьков "Шахедами". В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов. Под прицелом врага находился Холодногорский район Харькова. Повреждены здания и складские помещения гражданских предприятий, более 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки, авто. Среди пострадавших – женщины и дети.

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