Россия активизировала обстрелы Харькова: как изменилась тактика врага
Войска страны-агрессора России в последнее время активизировали обстрелы Харькова. Город атакуют группы вражеских дронов.
Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона. Он, в частности, сказал, что кафиры активизировали атаки на Харьков и одновременно изменились тактика и тенденция их ударов.
"Сейчас обстрелы производятся группой БПЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный – от десяти до 15 БПЛА используют каждый раз для нанесения ударов", - рассказал Чубенко.
Спикер облпрокуратуры добавил, что в области ситуация хуже.
Больше года каждый день военные РФ обстреливают населенные пункты Харьковщины.
Больше всего ударов испытывают Купянск и община.
В частности, в последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев авиабомбами и "Геранями".
"К сожалению, имеем большое количество травмированных и из Купянска", – сказал Дмитрий Чубенко.
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