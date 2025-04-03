Войска страны-агрессора России в последнее время активизировали обстрелы Харькова. Город атакуют группы вражеских дронов.

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Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарафона. Он, в частности, сказал, что кафиры активизировали атаки на Харьков и одновременно изменились тактика и тенденция их ударов.

"Сейчас обстрелы производятся группой БПЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный – от десяти до 15 БПЛА используют каждый раз для нанесения ударов", - рассказал Чубенко.

Спикер облпрокуратуры добавил, что в области ситуация хуже.

Больше года каждый день военные РФ обстреливают населенные пункты Харьковщины.

Больше всего ударов испытывают Купянск и община.

В частности, в последние несколько месяцев значительно увеличилось количество обстрелов населенного пункта Золочев авиабомбами и "Геранями".

"К сожалению, имеем большое количество травмированных и из Купянска", – сказал Дмитрий Чубенко.

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