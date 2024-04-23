США передадут Украине в новом пакете помощи дальнобойные ракеты ATACMS – CNN

Ближайший следующий пакет американской военной помощи Украине будет стоить, вероятно, 1 миллиард долларов. Кроме прочего, он может содержать "дальнобойные ракеты ATACMS".

Об этом сообщили неназванные, но "многочисленные источники" CNN. Отмечается, что США, "вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности или соответствующие армейские тактические ракетные системы".

Очевидно, подразумеваются MGM-140B ATACMS Block 1A (на изображении ниже). Ракеты Army TACtical Missile System различных модификаций образуют целое семейство AFOM, являющееся боеприпасами для систем M142 и M270. По классификации НАТО они считаются "ракетами малой дальности" и имеют радиусы поражения от 140 км до 300 км.

Прошлой осенью США впервые отправили в Украину ракеты ATACMS, они были минимальной дальности. Всего было 12 таких ракет, благодаря им, кроме прочего, был нанесен удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. В октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский подтвердил успешное применение ATACMS по упомянутым аэродромам.

Глава Комитета Сената по разведке Марк Уорнер заявил, что надеется: ракеты ATACMS будут отправлены в Украину до конца следующей недели.

"Это должно было произойти еще полгода назад. Следующее лучшее время – прямо сейчас. Я надеюсь, как только (законопроект о военной помощи) дойдет до президента, а это будет максимум в среду, эти поставки будут буквально запущены, вместе с ATACMS наибольшего радиуса действия", – сказал сенатор.

Кроме ракет, число которых пока никто не может назвать, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии, боевые машины Bradley и взрывчатое оружие, сообщили источники CNN.

Военная помощь будет поступать из собственных запасов США и станет первым в этом году пакетом помощи для Украины, кроме мартовского пакета Пентагона. Правда, последний был собран за счет экономии в других частях военного департамента США, поэтому он был всего в 300 миллионов долларов.

Официальные представители Белого дома и Пентагона пока не комментируют содержание пакета помощи. У Байдена лишь отметили, что "готовы быстро направить военную помощь Украине для удовлетворения их срочных потребностей на поле боя и для противовоздушной обороны".

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря американской помощи Киев сможет стабилизировать линию обороны, а также начать формировать резервы для контрнаступательных действий. Хотя задержка ее предоставления отрицательно сказалась на ситуации на фронте, все равно лучше поздно, чем никогда.

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