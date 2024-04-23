США готовят для Украины партию оружия на миллиард долларов – Reuters

Соединенные Штаты готовят партию военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Ее предоставят Украине в рамках еще не подписанного украино-израильского законопроекта.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. Отмечается, что в пакет помощи вошли:

– транспортные средства;

– зенитно-ракетные комплексы Stinger;

– дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем;

– артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров;

– противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя, отметили чиновники.

Напомним, по данным издания CNN, значительная часть оружия, обещанного США Украине в рамках пакета помощи на 61 млрд долларов, уже находится на складах в Германии и Польше. Благодаря этому поставки военной помощи в Украину будут значительно ускорены.

Как сообщил источник, одними из первых видов вооружения, которые передадут Украине, будут артиллерийские снаряды.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США начали переговоры по подписанию соглашения о безопасности. Речь идет о двустороннем соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

– Военный эксперт Александр Коваленко считает, что благодаря американской помощи Киев сможет стабилизировать линию обороны, а также начать формировать резервы для контрнаступательных действий. Хотя задержка ее предоставления негативно сказалась на ситуации на фронте, по его убеждению, лучше поздно, чем никогда.

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