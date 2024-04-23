Украина и США начали работу над двусторонним договором безопасности: что известно

Команды Украины и Соединенных Штатов Америки начали переговоры по подписанию соглашения о безопасности. Речь идет о двустороннем соглашении в рамках декларации о поддержке Украины, принятой странами G7 на саммите в Вильнюсе в 2023 году.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, во время традиционного видеообращения к украинцам и миру. Глава государства подчеркнул, что этот документ может "помочь европейской истории двигаться правильно и мирно".

"Очень важно и то, что наши команды – Украины и Соединенных Штатов – начали работу над двусторонним соглашением о безопасности. Можем сделать так, чтобы наше соглашение стало действительно образцовым и принесло не только больше безопасности нашим народам, но и помогло всей европейской истории двигаться правильно и только мирно", – заметил Зеленский.

Несколько дней назад президент сказал, что Украина приближается к важному договору безопасности со Штатами. Он также выразил мнение, что в мае-июне Киев выйдет на договоры о безопасности не только с США, но и с северными странами, такими как Швеция и Норвегия.

Как известно, Украина уже подписала соглашения о безопасности с девятью государствами, в том числе с Германией, Британией, Францией, Данией, Канадой и Италией.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля Украина и Чехия начали переговоры по подписанию двустороннего соглашения о безопасности. В ОП отметили, что Прага демонстрирует лидерскую позицию по вопросу поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России уже более двух лет.