Рано или поздно Украина подпишет договор безопасности с США: Зеленский рассказал детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство приближается к важному договору безопасности с Соединенными Штатами Америки. Глава государства считает, что Украине удастся дожать Конгресс.

Он также выразил мнение, что в мае-июне Украина выйдет на договоры безопасности не только с США, но и с северными странами, такими как Швеция и Норвегия. Об этом Зеленский заявил в интервью бразильским журналистам.

Президент отметил, что у Украины есть помощь от Европейского Союза, в размере 50 миллиардов, но этого мало. Второй поддержкой для государства есть двусторонние договоры гарантий безопасности.

"У нас уже девять договоров со странами, мы приближаемся к важному договору с Соединенными Штатами Америки. После того, как мы пройдем Конгресс, я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, мы перейдем к этому мощному соглашению с Соединенными Штатами", – отметил президент.

Зеленский указал, что эти двусторонние соглашения со странами не только о военной поддержке, но и предполагают гуманитарные аспекты, финансовую и энергетическую поддержку после вражеских ударов.

"Весь объем этой помощи в двусторонних соглашениях он есть. Пример Германии сегодня яркий – одна из подписанных гарантий с Германией на 7 миллиардов в год. Для Украины это очень серьезная поддержка", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет подписывать гарантии безопасности. Он отметил, что мы можем иметь мощный результат по гарантиям безопасности в мае.

"И я думаю, май-июнь мы выйдем на договоры не только с США, мы выйдем на договоры с северными странами", – сказал президент. – "О поддержке Конгресса Соединенных Штатов Америки, мы многое для этого сделали. Сейчас возвращаясь к футбольной риторике – хотя политика игра не такая интересная и не такая чистая, как футбольная – сейчас мяч на поле Конгресса. И сейчас мы ожидаем голосование, которое состоится в субботу. Будем смотреть, хотим получить желаемый для нас результат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский предложил конкретный формат участия иностранных войск в войне в Украине. По словам президента, до сих пор с такими предложениями никто из западных союзников не выходил.

Также Владимир Зеленский заявил, что за 30 лет существования независимой Украины государство-террорист Россия делала все, чтобы уничтожить наш военно-промышленный комплекс. Теперь в условиях полномасштабной войны приходится в сжатые сроки возобновлять производство оружия. Глава государства подчеркнул, что в отличие от РФ Украина бережет своих людей и не бросает миллионы людей в бой.