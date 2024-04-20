Как в Израиле: Зеленский предложил конкретный формат участия иностранных войск в войне в Украине

Украина не получала от западных партнеров предложений по возможному введению на территорию нашего государства западных войск. Однако если бы союзники решили усилить защиту неба над нашим государством, как это было сделано во время недавней атаки Ирана на Израиль, Украина была бы очень благодарна.

И такие решения имели бы смысл, в частности, и потому, что время от времени российские ракеты, летящие по Украине, залетают и на территорию других государств. Такое мнение в интервью журналистам высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства не видит причин, по которым западные партнеры не могли бы помогать Украине отражать воздушные атаки РФ, если бы у них появилась соответствующая политическая воля – так, как это произошло в случае с Израилем, который иранские ракеты и дроны сбивал совместно с союзниками .

"Что касается войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, стрелявшие по ракетам. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств, если эта авиация будет подниматься над территорией соседствующих стран и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией – пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только признателен за это. Если такие предложения будут нам, то почему нет", – сказал президент.

Впрочем, как следует из слов Зеленского, с такими предложениями до сих пор никто из западных союзников не выходил. Так же, как не получала Украина и предложений от президента Франции Эммануэля Макрона относительно введения французских войск на территорию нашего государства, о чем уже не первый месяц пишут западные СМИ.

"Такой сигнал, что армия Франции придет на территорию Украины и будет воевать вместе с нами против России, так я такого от Эммануэля не слышал", – подчеркнул Зеленский.

Ранее издание WSJ рассказало, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту СА Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу радикально изменить стратегию по отношению к России. По мнению французского президента, пора заставить Кремль думать, существуют ли границы, по достижению которых Запад остановится в поддержке Украины – либо агрессору следует готовиться к самым разным сценариям, включая прямую конфронтацию с войсками стран-членов НАТО.

Ранее Макрон также заявил, что не исключает, что в будущем в Украину может отправиться французский военный контингент.

Напомним, также Макрон оценил, можно ли в Украине создать систему ПВО как в Израиле. "Железный купол" в Израиле строился на протяжении десятилетий, на которые растянулось также его финансирование. Повторить то же самое в Украине в сжатые сроки невозможно – в том числе и потому, что это будет очень дорого.