'Это война технологий': Зеленский указал на вызовы для Украины и объяснил, что является 'номером один' в войне. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что за 30 лет существования независимой Украины государство-террорист Россия делало все, чтобы уничтожить наш военно-промышленный комплекс. Теперь в условиях полномасштабной войны приходится в сжатые сроки восстанавливать производство оружия.

При этом глава государства подчеркнул, что в отличие от РФ Украина бережет своих людей и не бросает миллионы человек в бой. Об этом Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам.

По словам президента, в течение 30 лет Россия имела в Украине агентов и делала все, чтобы наша страна не развивалась. В частности, агрессор уничтожал заводы обороно-промышленного комплекса. Теперь украинская власть восстанавливает это производство, чтобы поставлять ВСУ как можно больше необходимых средств.

"Мы восстановили производство артиллерии, его не было. Мы восстановили массовое производство наших ракет – "Стугна", "Корсар". Мы построили массовое производство дронов и систем радиоэлектронной борьбы. На сегодня это война технологий", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина бережет жизни своих людей, в то время как РФ бросает миллионы человек в бой ради личных побед диктатора Владимира Путина.

"Они давят нас, им все равно сколько людей погибнет. Наши моральные ценности для нас важны. Для нас важны люди, мы не можем бросать миллион людей на миллион людей. Возникает казус: вы боритесь за права человека, за жизни людей и не бережете жизни людей. Для нас люди это номер один, и мы считаем людей. А для них люди не важны, для них важны победы, при чем не России, а Путина. Для него победа – это восстановление Советского Союза, путем уничтожения других народов и других независимых стран", – заявил президент.

Напомним, генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил, что долгосрочные контракты и планирование станут важным стимулом для активного развития военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что украинские производители дронов планируют до конца года увеличить объем производства до 2 миллионов единиц. На данный момент они способны производить ежемесячно до 150 тысяч дронов.