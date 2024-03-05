В Украине планируют нарастить производство дронов до 2 млн единиц в год: что известно

Украинские производители дронов планируют до конца года увеличить объем производства до 2 миллионов единиц. На данный момент они способны производить ежемесячно до 150 тысяч дронов.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, что в секторе производства дронов работает около 200 отечественных компаний, из которых почти 60 уже привлечены к государственному заказу.

"Всех поразила фраза Президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона ", – сказала Гвоздер.

Она отметила, что в настоящее время мы можем производить около 150 тысяч единиц беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на наших собственных мощностях. Однако при дополнительном финансировании мы можем значительно увеличить объем производства.

"Также на этот год у нас достаточно амбициозные планы развития рынка комплектующих к беспилотникам. Пока что в Украине есть комплектующие, которые не производятся или производятся в недостаточном количестве из импортного сырья. Поэтому мы хотим локализовать производство определенных компонентов, для чего входим в альянсы с международными партнерами. Украинский рынок комплектующих велик и у него достаточно перспектив, поскольку растет рынок дронов и БПЛА", – добавила замминистра.

Ранее сообщалось, что украинские воины из 3 отдельной штурмовой бригады из экипажа "Ветролом" одним FPV-дроном поразили вражескую бронемашину пехоты. Вместе с уничтоженной техникой вражеская армия потеряла также 11 оккупантов.