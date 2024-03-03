Украинские воины одним FPV-дроном отминусовали сразу 11 оккупантов на БМП. Видео

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Так, на одном из направлений операторы из экипажа "Ветролом" одним FPV-дроном поразили вражескую бронемашину пехоты.

Вместе с уничтоженной техникой вражеская армия потеряла также 11 оккупантов. Об этом заявили в 3 ОШБр.

"Один ударный дрон, и минус 11 пид*ріо за раз. Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом — возгорание БК на борту с оккупантами", – говорится в сообщении.

На опубликованных воинами кадрах видно, как FPV-дрон экипажа "Ветролом" догоняет вражескую БМП, мчащуюся по грунтовой дороге вдоль лесополосы. На "броне" сидят девять российских окупантов. Еще двое, командир машины и механик-водитель, находятся внутри БМП.

Одним точным ударом оккупантов перевели в состояние "хороших россиян". На одном из кадров можно заметить захватчика, выскочившего из подбитой БМП, но, учитывая дальнейшую детонацию боекомплекта, далеко убежать ему вряд ли удалось.

Напомним, ранее в сети показали эпичное видео, зафиксировавшее, как воины 47 ОМБр разбили оккупантов во время попытки штурмовать Бердичи.

Также сообщалось, что в британской разведке заявили, что среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла около тысячи захватчиков.

В британском оборонном ведомстве считают, что столь высокие потери свидетельствуют о том, что Кремль готов бросать своих солдат в "мясорубку" ради достижения хоть каких-то результатов на поле боя.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.