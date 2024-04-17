Долгосрочные контракты и планирование станут важным стимулом для активного развития ВПК Украины – Бельбас

Долгосрочные контракты и планирование станут важным стимулом для активного развития военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Плановая закупка, растянутая по времени, с каким-то авансированием, финансированием этих проектов, будет давать гораздо больший, лучший экономический эффект, чем "мне надо на завтра", "подождем, когда у вас будет на складе", - заявил он.

Бельбас констатировал, что на данный момент, несмотря на третий год войны, заказчики не планируют долгосрочно какие-либо закупки, а хотят сегодня на завтра.

"У нас война экономик, война бюджетов, война на истощение, мы должны как раз планировать свой финансовый ресурс, максимально эффективно использовать его, максимально бережно к нему относиться", – убежден гендиректор ООО "Украинская бронетехника".

По его словам, "Украинская бронетехника" в случае долгосрочного контрактирования готова существенно нарастить производство продукции.

"Мы не просим от государства ни пересмотра стоимости изделия, ни средств на финансирование основных средств, – подразумевается организация производственных мощностей, оборудования и т.д. Мы готовы в случае долгосрочного контрактирования значительно увеличивать объем производства", – уверяет он, ведь "долгосрочные контракты позволяют планировать, покупать производственные средства, оборудование для увеличения объемов производства".

Для стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса необходимы реформы, прежде всего, уменьшение количества бюрократии и упрощение разрешительных процедур, подчеркнул Владислав Бельбас.

По его словам, несмотря на третий год войны и важность развития военно-промышленного комплекса, бюрократический процесс в сфере никуда не девался.

"Создать производство, запустить такое производство, пройти испытание – декларируется официально, что стало легче. На самом деле титанические оползни произошли только в сфере беспилотных систем: и беспилотные боеприпасы, и сами беспилотники. В тяжелом вооружении кардинальных изменений упрощения мы пока не ощущаем", - говорит он.

Бельбас также отметил, что дополнительные риски для предприятий ВПК создает ситуация с открытыми данными, и эта проблема также требует государственного регулирования.

"По состоянию на сегодняшний день реестры производителей не закрыты, данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса не закрыты. Более того, нас это не касается сейчас, но, например, государственные заводы, руководители государственных заводов, все декларируются, указывают места жительства, доходы и т.д. Это немного должно быть, по-моему, урегулировано", – считает гендиректор "Украинской бронетехники".