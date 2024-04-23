Большинство вооружений из пакета США уже в Европе: СМИ указали на важный нюанс в помощи Украине

Сегодня, 23 апреля, американский Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине, включающий 61 миллиард долларов. Теперь, когда до окончательного принятия документа остается несколько часов, вопрос состоит лишь в том, как быстро жизненно важное оружие и боеприпасы смогут добраться до линии фронта. Пентагон пообещал, что это будет через несколько дней после того, как закон будет принят, и на это имелись основания, ведь большинство вооружений из этого пакета уже находятся в Европе.

Об этом сообщило CNN, ссылаясь на информацию из собственных источников. Отмечается, что значительная часть оружия заранее размещена на складах в Германии и Польше.

Благодаря этому доставка военной помощи в Украину будет значительно ускорена.

Как сообщил источник, одними из первых видов вооружения, которые передадут Украине, будут артиллерийские снаряды.

Кроме того, Украина рассчитывает, что США предоставит ряд зенитно-ракетных систем, а также дополнительные перехватчики для системы ПВО Patriot, основное средство отражения ракетных атак на города и ключевые объекты инфраструктуры, такие как электростанции.

Украина также, предположительно, получит армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) в рамках первого транша поставок.

США уже предоставили Украине версии ATACMS меньшей дальности, но в Киеве не скрывают своего желания получить более новую версию ракет, имеющих дальность действия около 300 километров. Это позволит усилить удары по российским аэродромам, складам топлива и объектам хранения оружия, что повлияет на военные возможности России.

Как отмечает издание, после пересечения вооружением границы украинская сторона постарается как можно быстрее доставить его туда, где оно необходимо, но это по-прежнему будет серьезной логистической проблемой, учитывая огромное количество задействованной техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Пентагоне заявили, что нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. По словам представителей минобороны США, часть военной помощи уже готова к отправке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Байденом о ракетах ATACMS. Он заявил, что в этом вопросе "все точки расставлены".

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