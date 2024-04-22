'Все точки расставлены': Зеленский сообщил о договоренности с Байденом о ракетах ATACMS. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США передадут Украине, в том числе дальнобойные системы ATACMS. Он поблагодарил американцев и их политиков за поддержку.

Такое заявление президент сделал в понедельник, 22 апреля во время вечернего обращения. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

Зеленский отметил, что сегодня был чрезвычайно насыщенный день, посвященный преимущественно военным вопросам. В частности, он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором в частности, были заслушаны доклады о работе нашего оборонного промышленного комплекса – о долгосрочных контрактах, которые уже заключены и работают, и требующих особого внимания.

"Конечно, был доклад главкома по ситуации на фронте. Был еще отдельный военный доклад сегодня после Ставки. Только что докладывал также руководитель ГУР. Очевидно, что сейчас весь наш потенциал должен работать даже больше, чем на сто процентов, чтобы удержать ситуацию и вернуть Украине инициативу", – сказал он.

По словам президента, это особенно важно, поскольку сейчас мы получаем положительные сигналы по поводу американской помощи и работаем над тем, чтобы поддержать украинский потенциал именно теми средствами, которые необходимы нашим военным.

"Сейчас наконец мы имеем позитивное движение по американской помощи и работаем над тем, чтобы украинский потенциал был поддержан именно таким оружием, которое необходимо нашим воинам. Необходимо не только чтобы выстоять, но и чтобы действовать – действовать ради украинских целей, активно – ради защиты наших людей. Сегодня я говорил об этом с президентом Байденом. Я благодарен господину президенту, его команде, всем в Конгрессе Соединенных Штатов, персонально господину спикеру Джонсону – всем, кто поддерживает активную защиту свободы, – я благодарен за решение в пользу нашей защиты от российского террора и в пользу нашей возможности завершить войну справедливо – настоящим миром. для всех украинцев", – объяснил он.

Зеленский уточнил, что как раз перед началом разговора с Байденом российские террористы снова атаковали Харьков – ударили по телевышке. Это очевидное устрашение, направленное на то, чтобы террор был заметен во всем городе и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. В настоящее время все службы работают над восстановлением сигнала.

"И так же, как и Харьков, разные города и общины нуждаются в защите – нуждаются в "петриотах". И в то же время нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей. Четыре приоритета, они ключевые: защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об "атакамсе" для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!" – подчеркнул глава государства.

По его словам, очень важно также то, что наши команды – Украина и Соединенные Штаты – начали работу над двусторонним договором безопасности. Зеленский убежден, что они смогут сделать так, чтобы это соглашение стало действительно примером и принесло не только больше безопасности народам, но и помогло всей европейской истории двигаться в правильном направлении и только мирными методами.

Кроме того, сегодня Зеленский также встретился с делегацией находящихся в визите в Украине конгрессменов. С членами Палаты представителей от обеих партий он обсудил, как можно сделать этот год результативным для Украины и всей коалиции – коалиции защитников международного порядка.

"И с конгрессменами, и с президентом Байденом сегодня говорили о подготовке первого Глобального саммита мира. Для всех нас все равно важно, чтобы формат саммита мира и формула мира стали историей успеха для Украины и мирового большинства, для всех, кто стремится жить по правилам международного права и мирно", – уточнил он.

"Спасибо! Спасибо каждому и каждому, кто помогает нам в Украине преодолевать российский террор! Благодарю всех, кто защищает жизнь и воюет против русского оккупанта. Сегодня я хочу особо отметить результаты 35-й отдельной бригады морской пехоты, действующей на Приднепровском направлении, а также 58-й отдельной мотопехотной и 72-й отдельной механизированной бригады, воюющих на Донетчине. Благодарю вас, воины! Спасибо всем, кто с Украиной!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

В ЕС также заявили о намерении оказать большую помощь Украине, а успешное голосование в США было названо четким сигналом для Москвы.

В России одобрение в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню назвали "вмешательством во внутренние дела". В МИД РФ издали, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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