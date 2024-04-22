'Лучше поздно, чем никогда': Коваленко рассказал, как конкретно Украина может использовать американскую военную помощь

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что благодаря американской помощи Киев сможет стабилизировать линию обороны, а также начать формировать резервы для контрнаступательных действий. Хотя задержка ее предоставления негативно сказалась на ситуации на фронте, по его убеждению, лучше поздно, чем никогда.

Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA. Коваленко отметил, что за полгода задержки это негативно повлияло, безусловно, на ход боевых действий, в зоне боевых действий. Авдеевка была потеряна и ряд сел именно из-за этого.

"Но лучше уже поздно, чем никогда. Сейчас мы начнем получать эту помощь, мы сможем благодаря ей не только стабилизировать линию обороны, но и начать формировать резервы для контрнаступательных действий. Поэтому это все же лучше, что, наконец, оно принято, чем оно не было бы принято вообще никогда", – объяснил он.

Эксперт считает, что преград на пути поддержки в Сенате и подписания президентом США Джо Байденом не должно быть.

"В Сенате всегда все слушания о помощи в Украине проходили достаточно лайтово, называем это так, без столь серьезных баталий между демократами и республиканцами. В принципе, в Сенате среди республиканцев даже было больше поддержки, чем среди республиканцев в Конгрессе по вопросам помощи Украине. Потому в Сенате проблем не возникнет. С Байденом, я тоже думаю, что никаких проблем не будет. Он постоянно говорил о необходимости помощи Украине, поэтому подписания этого документа также не будет, я думаю, преград серьезных со стороны президента США", – объяснил он.

Отправка первого вооружения, по мнению Коваленко, может произойти 24-48 часов после подписания Байденом документа.

"То есть это в течение 24-48 часов самая первая отправка. Логистика заработает именно в этот период, почти сразу можно сказать", – добавил он.

Что касается того, когда это оружие уже может оказаться уже на фронте, то военный эксперт объяснил, что это будет зависеть от того, какими именно путями оно будет отправляться.

"Есть три основных пути – это морской, воздушный или непосредственно из Европы. Морской – это гораздо большее количество объема грузов. Это будут использоваться военно-морские силы США, военно-морской транспорт, суда военно-транспортные. Это большие объемы, но больше времени для отправки. То есть через океан переплести, это занимает какой-то срок. С другой стороны, вторая компонента – это военно-транспортная авиация воздушных сил США, это будет происходить гораздо быстрее, но меньше объемами груза. Есть третья компонента – это уже та номенклатура вооружения, которая находится на территории Европейского Союза, может договориться США, что она будет отправляться в Украину из той или иной страны, а Вашингтон уже через некоторое время этим странам компенсирует своими поставками этот компонент", – пояснил он.

Кроме того, Коваленко добавил, что большинство американцев поддерживают Украину, не соглашается с этим лишь небольшое количество маргиналов и трампистов.

Он также отметил очень интересный нюанс в том, что, как только Трамп увидел, что его антагонизм помощи Украины негативно влияет на рейтинг, он сразу изменил свою позицию, мнение, и республиканцы сразу изменили.

"Только наиболее такие, как так сказать, пожалуй, бешеные, назовем их так, наиболее бешеные республиканцы, такие как Марджори Тейлор Грин, они остались на своей позиции не помогать Украине. Все остальные сменили, потому что это бьет по рейтингу. Поэтому для них очень важен рейтинг и в ближайшее время мы увидим, как Дональд Трамп может вообще изменить свою риторику относительно, в принципе, помощи Украине целиком, мол, помощь она поможет выиграть войну с Путиным и так далее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

В Пентагоне заявили, что им нужно меньше недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

В ЕС также заявили о намерении оказать большую помощь Украине, а успешное голосование в США было названо четким сигналом для Москвы.

В России одобрение в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню назвали "вмешательством во внутренние дела". В МИД РФ издали, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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