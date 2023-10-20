Пробная партия ATACMS в Украине уже поставила Путина на место: интервью с генералом Маломужем

Приятным сюрпризом для украинцев стало сообщение о том, что на фронте появились долгожданные ракеты ATACMS. Правда, пока "пробная партия", 12 единиц, дальностью всего 165 километров. Но уже этот факт значит очень много. Во-первых, США доказали, что угрозы и шантаж главы Кремля Владимира Путина, который предостерегал Вашингтон от такого шага, для них ничего не значат. Во-вторых, это стало доказательством того, что США выполняют обязательства перед Украиной.

В-третьих, успешные атаки по аэродромам в Бердянске и Луганске доказали, что российская оккупационная армия де-факто не имеет средств защиты своих стратегических объектов от таких атак и теперь вынуждена в спешном порядке прятать их в глубине России. В-четвертых, передача Украине ATACMS – это хороший сигнал для других союзников нашей страны, в частности, для Германии, где, наконец, могут принять решение о предоставлении ракет Taurus. Дальше Украина может ожидать новую партию ATACMS – в большем объеме и с большей дальностью – и начинать планировать атаку на Крымский мост. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Видео дня

– Хорошая новость – в Украину поступили первые ракеты ATACMS. В Белом доме подтвердили передачу не менее 12 таких ракет. Был нанесен удар по аэродромам в Бердянске и Луганске. Какие цели являются приоритетными для Сил обороны Украины? Что можно сделать с этими несколькими образцами ракет?

– Это решение принималось давно. Россия по оперативным каналам делала неофициальные демарши, предупреждала о том, что передача Украине ATACMS и F-16 будет означать начало противостояния США и РФ. Кремль осуществлял мощное давление. Но американцы этого не восприняли. Передача нам этих ракет – демонстрация того, что США не следуют сценарию России и не ведутся на шантаж об угрозе применения ядерного оружия и так далее.

В августе было принято окончательное решение, что США передают нам первую небольшую партию ATACMS. Это было приурочено к визиту Зеленского в США, и во время визита это было неофициально озвучено.

Но пока это пробный вариант, он не имеет стратегического значения, хотя имеет определенные боевые перспективы. Думаю, это существенно повлияет на формирование большого пакета. Первые поставки показали, что США выполняют обязательства перед Украиной, это первое. Второе – что Штаты не боятся России. Третье – применение этих ракет по аэродромам в Бердянске и Луганске показало очень большую эффективность не только в плане нанесения конкретных ударов. Самое главное, что система защиты аэродромов, так же, как и других стратегических военных объектов не работает против ATACMS.

Таким образом, мы видим, что сохраняется стратегический курс США на поддержку и обеспечение вооружением Украины. Конкретные цели противника поражаются без возможности их сбить. Это имеет большой и моральный, и военный эффект, поскольку поражаются уже стратегические цели – аэродромы. В перспективе можно будет поражать пусковые объекты, например, на территории Крыма. Там есть два мощных комплекса, откуда они запускают "Шахеды", пусковые установки "Ониксов", есть и большие склады боеприпасов и нефтебазы. Это те стратегические объекты, которые именно сейчас снабжают армию и наносят удары по нашей территории. Возможно, в этом же списке окажутся военные корабли.

То есть это будут избирательные, но очень важные цели. Их уничтожение будет конкретно подрывать боевую составляющую и резервы врага, в том числе стратегические. Теперь Россия будет остерегаться размещать свои аэродромы и пусковые установки в зоне действия ATACMS и будет перемещать их на территорию РФ, где мы, согласно обязательствам, не будем применять эти ракеты.

Таким образом, Россия будет вынуждена перемещать летные средства, самолеты и вертолеты, склады боеприпасов, всю систему защиты. Это очень большая работа и существенное увеличение логистики и времени прилета. За считанные минуты ракеты на фронт долетать уже не будут. Плюс мы можем обнаруживать эти цели в воздухе.

Еще один важный момент – это еще и сигнал Германии. Канцлер Шольц постоянно ждет, пока то или иное вооружение Украине передадут США или дадут санкцию на передачу другим странам, а затем и сам начинает поставки. Мы помним, как он передал IRIS-T после того, как американцы передали нам Patriot.

Поэтому, думаю, нас ждет и очередная, более мощная партия ATACMS, и поставки ракет Taurus, которые будут создавать стратегический фронт. Тогда можно будет поражать все средства – и на поле боя, и в Крыму, и на других временно оккупированных территориях. Возможно, они уже не смогут обстреливать такие города, как Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон, поскольку мощная система подавления будет выстроена во всех регионах.

Есть и политическая составляющая. Путин в этой ситуации стратегически проиграл. Его угрозы, его шантаж не сработал. Это показывает его слабость и как стратега, и как агрессора, который пытается диктовать условия миру.

– Вы сказали, что ракеты ATACMS используются для избирательных важных целей. Может ли среди этих целей оказаться и Крымский мост? Достаточна ли зона действия ракет для подобных атак?

– Пока нам поставляют не самые дальнобойные ATACMS, до 165 километров. Поэтому цели можно рассматривать только в этом радиусе. Крымский мост пока не в зоне досягаемости для этих ракет, но у нас уже есть другие средства. Это Storm Shadow, Scalp и наши ракеты, надводные, подводные дроны и другие средства деятельности спецслужб. 5-6 видов подавления Крымского моста у нас есть.

Атака на него будет иметь смысл, когда мы будем заходить в Крым. Тогда всеми средствами дружно можно подавить мост и Черноморский флот. Он и так уже вынужден убегать – то в Новороссийск, то в Азовское море. Но ATACMS пока туда не достанут. Зато очередная партия в совокупности с названными средствами – британскими, французскими и, возможно, немецкими – даст возможность нанести по Крымскому мосту системные удары.

Паленая система ПВО вокруг моста и так не срабатывает, а в таком случае вообще не сработает. Мост будет выведен из строя на долгое время или просто уничтожен. Как и Черноморский флот, который окажется под прямыми ударами. Для этого нам нужны ракеты ATACMS дальностью, как минимум, 300 километров.

– Мы видим, каким приятным сюрпризом стали поставки в Украину ракет ATACMS. Не считаете ли вы, что нас может ожидать еще один приятный сюрприз. Например, если истребители F-16неожиданно появятся на фронте уже в ближайшее время, а не к концу года, как это анонсировалось?

– В этом случае есть технологический лаг времени. Здесь все не так просто, как с ATACMS. Наши прошли подготовку в течение нескольких недель – и ракеты можно применять.

Я в свое время имел отношение к авиации и могу сказать, что освоение F-16 – это непросто. Даже опытным летчикам нелегко овладеть новым самолетом. Это практически другая система, другие ориентировки и даже другой стереотип мышления. Поэтому тут нужно брать на подготовку молодых ребят, чтобы обучать их сразу же работе на F-16, или постарше, но тех, кто глубинно изучили составляющую самолета, полетную часть, боевую часть, систему слаживания и так далее.

Не забывайте также о том, что необходимо обеспечить систему обслуживания, ремонта, систему коммуникации с другими средствами – авиационными и ПВО – Украины. Это большая работа. Она ведется.

Есть также определенный тормоз по финансам США. Они избрали нового спикера. Пентагон изыскивает средства из тех, которые были заморожены и не использованы. То есть подготовка продолжится. Думаю, в перспективе 2-3 месяцев поставки будут точно, но, к сожалению, в ближайшие недели F-16 в Украину, скорее всего, не придут.