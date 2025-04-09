'Охота' удалась: на Покровском направлении уничтожены средства связи и коммуникации оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают наносить врагу результативные потери по всей линии фронта. Благодаря удачной "охоте" на восточном направлении наши защитники уничтожили средства связи и коммуникации оккупантов.

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Видео ювелирной работы обнародовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". На кадрах видно, как российские военные пытались скрыть свое оборудование среди деревьев, но наши операторы дронов замечают все.

"На Покровском направлении ударные дроны уничтожают средства связи и коммуникации захватчиков. Пилоты ударных БПЛА уничтожают антенны и передатчики, средства связи и коммуникации, лишая оккупантов преимуществ в разведке и управлении войсками", – говорится в сообщении.

Наши защитники отметили, что ликвидация коммуникационных средств существенно усложнит врагу возможность эффективно действовать в этом направлении.

Без надежной связи оккупационным силам будет труднее передавать оперативную информацию и согласовывать действия между подразделениями.

Напомним, недавно украинские бойцы провели успешную операцию по одному из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об удачной операции ВСУ в Донецкой области. Бойцы Сил обороны заманили россиян в ловушку и нанесли сокрушительный удар. В результате были уничтожены 120 вражеских пехотинцев и их военная техника.

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