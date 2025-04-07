'Противник был заманен в ловушку': Наев рассказал об успешной операции на направлении Андреевка – Алексеевка и озвучил потери врага. Видео

Генерал-лейтенант, Герой Украины, экс-командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев рассказал об удачной операции, проведенной на направлении Андреевка – Алексеевка в Донецкой области, где враг пытается прорвать оборону. Украинские защитники заманили оккупантов в ловушку и нанесли сокрушительный удар. В результате уничтожены 120 захватчиков и их военная техника.

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Деталями операции Наев поделился в официальном Telegram-канале в понедельник, 7 апреля. Он также опубликовал фото и видео боевой работы воинов Сил обороны Украины.

По словам экскомандующего Объединенных сил ВСУ, успех в противодействии наступательным операциям врага прежде всего определяется достаточным составом сил и средств, ведь именно они являются главной предпосылкой для эффективного применения уже организованных разведки, руководства, управления и взаимодействия.

Наев рассказал, что работает непосредственно с командирами бригад и батальонов, сержантским составом и бойцами для обеспечения надлежащего взаимодействия между подразделениями, скоординированного выполнения задач по направлениям, где враг пытается прорваться.

"Есть успех. В частности, на прошлой неделе – на направлении Андреевка – Алексеевка. Противник был заманен в заранее подготовленную ловушку, остановлен, после чего нанесено сокрушительное огневое поражение силами нескольких бригад и подразделений", – сообщил экскомандующий Объединенных сил.

Для удара было применено более 600 артиллерийских снарядов и более 200 ударных дронов, добавил он.

Оккупанты понесли потери

В результате удачной операции ВСУ уничтожены 120 пехотинцев противника, три танка, 11 боевых бронированных машин и один автомобиль оккупантов.

После боя произведена зачистка местности. Таким образом намерение врага потерпело провал, рассказал Наев.

"Это результат четкой координации, заблаговременного выявления планов противника, и главное – наличия в нашем распоряжении нужных сил и средств для адекватного ответа. Именно это определяющий фактор в современной войне. Если сил или средств недостаточно – тогда должно произойти усиление. Движемся дальше! Вместе победим!" – говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Наев рассказал, что в его задачу входит, прежде всего, организация взаимодействия между подразделениями. На первом месте – украинский воин и сохранение его жизни, все решения должны быть продуманы и обеспечены, заявил он.

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