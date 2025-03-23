'Настроение боевое': Бочкала показал кадры встречи с Наевым на передовой и рассказал о помощи воинам. Видео

Военный журналист Роман Бочкала показал кадры встречи с генерал-лейтенантом Сергеем Наевым на передовой. Экс-командующий Объединенных сил ВСУ, Герой Украины рассказал, что пребывает в боевом настроении и в настоящее время в его задачи входит, прежде всего, организация взаимодействия между подразделениями.

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Видео с фронта Роман Бочкала опубликовал в своем YouTube канале в воскресенье, 23 марта. Журналист посетил военных, а также передал волонтерскую помощь.

В коротком разговоре Наев рассказал о моральном состоянии военных и ситуации на передовой.

"Настроение боевое, я с тактикой знаком давно. Прежде всего, это организация взаимодействия между подразделениями, прежде всего в угол угла мы ставим нашего украинского воина, сохранение его жизни. Все решения должны быть продуманными и обеспеченными", – сказал он.

Он добавил, что полученная от волонтеров помощь – "старлинк" и зарядная станция – обязательно понадобится и "будет именно в тех подразделениях, которые на нее будут рассчитывать".

"Ребята в таком хорошем настроении, чувствуется, что стабилизировали ситуацию, где-то уплотнились позиции. Вашему опыту нет цены", – сказал Бочкала Наеву.

В своем сюжете журналист рассказал: у него создалось впечатление, что Сергей Наев пребывает в добром настроении.

"Потому что испугать боевого генерала тем, что его отправили на фронт, это как рыбу в воду пустить. Поэтому у Наева все хорошо, у украинского войска в целом тоже все хорошо. Конечно не хватает комплектации в боевых частях, не хватает БК и так далее, но настроение бодрое", – подытожил Роман Бочкала.

Он также отметил, что на генерала Наева накладывают ограничения в медийном пространстве, "но его опыт бесценен для украинских военных, поэтому об этом и нужно говорить".