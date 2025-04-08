Захвачена документация врага: рейнджеры провели 'зачистку' и пополнили обменный фонд ВСУ. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен.

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Операцию провели бойцы 4-го полка Сил спецопераций "Рейнджер", сообщили на официальных страницах полка и ССО в соцсетях. "Рейнджеры пополняют обменный фонд ВСУ", – отметили военные.

По словам защитников, во время успешной операции на одном из направлений "Рейнджеры" "минусонули" врагов.

Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

Слаженные действия БПАК, артиллерии и четкое управление операторами дали хороший результат по зачистке части населенного пункта.

Во время зачистки захвачены документы оккупантов и взят в плен один военный РФ, что поможет украинской разведке выполнять успешно задачи по назначению.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об удачной операции ВСУ на Донечине. Воины Сил обороны заманили россиян в ловушку и нанесли сокрушительный удар. В результате были уничтожены 120 вражеских пехотинцев и их военная техника.

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