На росТВ обеспокоились из-за ATACMS для Украины и начали оценивать, куда дотянутся ВСУ. Видео

Российские пропагандисты, которые радуются после каждого удара по гражданской инфраструктуре в Украине, теперь устроили истерику из-за ракет ATACMS. Рупоры Кремля судорожно обсуждают, куда теперь смогут ударить украинские военнослужащие.

При этом граждан страны-террориста РФ предупредили, что ракеты большой дальности уже переданы ВСУ. Об этом пропагандисты заявили на одной из своих шоу.

Одиозная пропагандистка Ольга Скабеева пожаловались, что украинские войска смогут наносить удары по ряду российских и по временно оккупированным городам.

"Для понимания, ATACMS 300 км – это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория, до которой украинцы теперь достают", – заявила Скабеева.

Также она выдала, что ATACMS, вероятно, уже есть в распоряжении ВСУ. Скабеева при пожаловалась, что Соединенные Штаты сначала передают оружие, а затем лишь объявляют об этом.

"Прежде чем объявлять о военной помощи, американцы как правило эту помощь доставляют в Украину. Так что исходим из того, все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага", – рассказала пропагандистка.

Напомним, в марте 2024 года США предоставили Украине неопределенное количество ракет ATACMS большой дальности, часть из которых она уже использовала для поражения российских целей в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, как ATACMS могут легко разрушить российскую ПВО в Крыму. Он озвучил, сколько таких ракет для этого нужно.

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