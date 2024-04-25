"На фронте будут быстрые перемены": в Госдепартаменте США сказали, когда начнут отправлять помощь Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов обещают начало предоставления Украине военной помощи уже на текущей неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность Сил обороны нашей страны.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал представитель Госдепа США в Брюсселе Дэниел Сайзек. Он считает, что пакета на 61 миллиард долларов (из которого 48 предусмотрено на военную помощь), подписанного американским президентом Джо Байденом 24 апреля, хватит по крайней мере до конца 2024 года.

"Изменения на линии фронта могут быть очень быстрыми, потому что США начнут отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе. И это поможет Украине укрепить боеспособность ВСУ. США гордятся тем, что поддерживают Украину, но, прежде всего, страну защищает ее народ – смелые, храбрые украинцы, которые борются и умирают за свою страну", – сказал чиновник.

Он признал, что нет однозначного ответа на вопрос, как именно новая помощь США скажется на событиях на фронте. Она, безусловно, "поможет Украине укрепить боеспособность и лучше защищать страну".

"Но невозможно предположить, что именно будет дальше. Знаем, что и в Украине – в Киеве, и в Вашингтоне изучают этот вопрос очень интенсивно", – отметил Сайзек.

Он заявил, что Штаты "ответили на вызов" и очень важно, что представители обеих американских партий (демократы и республиканцы) голосовали за законопроект.

"Это означает, что двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США и можно ожидать, что сохранится в дальнейшем", – поделился мнением представитель Госдепа.

Как писал OBOZ.UA, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз К. Браун говорил, что Пентагон доставит украинцам необходимые вооружения "как можно скорее". Министерство обороны США уже имело планы перемещения боеприпасов, ожидая решения Сената.

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