'Доправим как можно скорее': главный генерал США сказал, когда американская помощь поступит в Украину

Пентагон доставит в Украину необходимые вооружения из пакета помощи, согласованного президентом США Джо Байденом, "как можно скорее". Ожидая решения Сената по военной поддержке Украины, Министерство обороны США было готово в плане разрешений и перемещения боеприпасов.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз К. Браун во время выступления на ежегодном Форуме глобальной безопасности. Его комментарии прозвучали на фоне других многочисленных заявлений американских чиновников, обещающих доставить военную помощь Украине в кратчайшие сроки.

Браун объяснил, что американское оборонное ведомство занимается планировками и пытается опережать любые решения. Поэтому, зная, что США приближаются к принятию решения о помощи Украине, подготовились к этому процессу.

"Мы доставим эти возможности в Украину как можно скорее", – подчеркнул генерал.

Он также назвал "важными" успехи нашего государства в войне, "когда у него были ресурсы", ведь в начале полномасштабного вторжения Силы обороны смогли вернуть 50% потерянной после нападения территории.

"Это имеет значение (поддержка Украины. - ред.). Потому что то, что происходит в одной части света, не остается в одной части света, и мы видели это в истории, и я считаю, что то, что мы совместно делаем для поддержки Украины, важно", – отметил Браун.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский поблагодарил Джо Байдена и США за новый пакет военной помощи для Украины, содержащий "атакамсы", артиллерию, противотанковое оружие, ракеты для HIMARS, системы ПВО и прочее. Он отметил, что вместе мы сможем "выбить землю из-под ног у Путина".

– Советник Белого дома Джон Кирби сообщил, что после принятия законопроекта о поддержке Украины США сразу выделят пакеты для решения срочных оборонных потребностей ВСУ. Уже после этого внимание будет сосредоточено на обеспечении долгосрочной стратегии Киева по отражению агрессии России.

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