Сначала немедленные потребности, потом стратегические: у Байдена рассказали, как распределят военную помощь для Украины

После принятия законопроекта о поддержке Украины США сразу выделят пакеты для решения срочных оборонных потребностей Вооруженных Сил Украины. Уже после этого внимание будет сосредоточено на обеспечении долгосрочной стратегии Киева по отражению агрессии России.

Такое заявление во вторник во время встречи с журналистами сделал советник Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает Укринформ.

"Путин считает, что может тянуть время, поэтому должны попытаться наверстать часть этого времени. Итак, как только президент получит законопроект на свой стол и подпишет его, вы увидите, что мы предоставим те возможности, которые им (украинской стороне – ред.) наиболее нужны сейчас", - отметил представитель американской администрации.

После этого, по его словам, в течение летних и осенних месяцев США будут продолжать взаимодействие с украинской стороной для определения долгосрочной стратегии Киева в ответе на российскую агрессию.

На основе этого сотрудничества будут адаптированы следующие пакеты помощи Украине в целях решения этих потребностей.

Кирби также подтвердил, что задержка Конгрессом США в принятии пакета помощи для Украины оказала однозначное влияние на ситуацию на фронте и безопасность мирных граждан.

"Когда россияне запускают эти массовые атаки с БПЛА и ракетами, они прекрасно отдают себе отчет, что украинцы смогут сбить лишь часть из них, другие пройдут", - отметил представитель Белого дома.

Кроме того, по его словам, российские силы действуют на востоке Украины, в частности, в районе Авдеевки, используя нехватку боеприпасов ВСУ.

В этой связи Кирби отметил, что ожидается принятие законопроекта о помощи для Украины Сенатом США, и как только он попадет в Белый дом, президент Байден подпишет его как можно скорее.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

Документ предусматривает финансирование ( 60,8 млрд долларов ) на следующие цели:

– около 23 миллиардов для пополнения вооружений, запасов и объектов США;

– 11 миллиардов на финансирование текущих военных операций США в регионе;

– почти 14 миллиардов долларов помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику.

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призвал Сенат поскорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Байден подчеркнул, что важно максимально оперативно начать отправку вооружения и техники в Украину.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его, и мы могли быстро отправить оружие и технику в Украину, чтобы удовлетворить его неотложные боевые нужды", – сказал американский лидер.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

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