"Это решение для защиты жизни": Зеленский поблагодарил конгрессменов США за принятие помощи Украине. Видео

После того, как Палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала дополнительную помощь Украине, глава государства Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, которые отдали голоса "за". Он надеется на быстрое дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

Об этом он сообщил в новом видеообращении к народу. Запись опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины вечером в субботу, 20 апреля.

Гарант отметил: с раннего утра 20 апреля разные регионы нашего государства находились в условиях воздушных тревог и российских ударов.

"Но сегодняшний день все же немного другой. Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки, за который так мы боролись. И очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, страдающие от российского террора. Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов", – заявил президент.

Он выразил слова благодарности всем, кто поддержал этот пакет, лично спикеру Майку Джонсону и "всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать".

"Это решение для защиты жизни", – добавил Зеленский. Наша страна ценит каждое проявление поддержки.

Американское лидерство – жизненно важное, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов. "Безусловно, мы используем американскую поддержку, чтобы укрепить оба наших народа и приблизить справедливое завершение этой войны – войны, которую Путин должен проиграть", – подчеркнул президент.

"И я благодарен всей команде Украины, каждому и каждой, кто работает и делает все, чтобы приблизить этот результат. Спасибо всем представителям нашего государства, всем нашим дипломатам, работающим ради увеличения поддержки Украины, всем представителям общественного сектора, каждому волонтеру, который работает, всем друзьям Украины. Спасибо моей команде. Мир объединяется ради Украины, когда украинцы объединяются ради независимости", – добавил он.

В этом обращении Зеленский особо отметил тех, кто проявил себя в работе после ударов РФ, помогая людям.

В Днепропетровской области это:

– Денис Михеев, Артем Серга, Дмитрий Николаенко из ГСЧС;

– Виталий Архипов, работник экстренной медицинской помощи, и Евгений Голицын, фельдшер скорой;

– Алексей Бондаренко, Виталий Андриянов, полицейские;

– Карина Колесниченко, кинолог из Павлоградского поисково-спасательного отряда.

В Одесской области это:

– Юрий Сухоруков, Виталий Телегус и Артем Копечинский из ГСЧС.

В Черниговской области это:

– Артем Лысенко – пожарный, и Вадим Авраменко, Максим Жилко, тоже работники ГСЧС;

– Андрей Вовк, Богдан Ткачук, полицейские;

– Наталья Носенок, медицинская сестра.

Как писал OBOZ.UA, ранее в интервью бразильским журналистам Владимир Зеленский отметил, что за 30 лет существования независимой Украины государство-террорист Россия делало все, чтобы уничтожить наш военно-промышленный комплекс. Теперь в условиях полномасштабной войны приходится в сжатые сроки восстанавливать производство оружия.

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