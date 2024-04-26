США готовятся заключить контракты с американскими компаниями на поставку оружия в Украину на $6 млрд – Politico

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о предоставлении Украине вооруженных контрактов на 6 миллиардов долларов. Пакет может быть совсем сформирован уже в пятницу. Он будет содержать системы ПВО Patriot.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Указанный пакет станет частью финансирования Украины в размере 61 миллиарда долларов, подписанного 24 апреля президентом Джо Байденом.

По словам одного из чиновников и третьего лица, знакомого с планами, он будет содержать системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Деньги выделяются в рамках программы USAI – это контракты американским оборонным фирмам на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся у США запасов.

Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что процесс поставки в Украину военной помощи с нового, 56-го пакета от США уже начался. Первые партии оружия и снарядов будут в нашей стране в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США обещают начало предоставления Украине военной помощи уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность сил обороны нашей страны.

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