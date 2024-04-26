'Можем не только стабилизировать фронт, но и двигаться вперед': Зеленский выступил на 'Рамштайне'. Видео

В пятницу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Он обратился к участникам заседания, подчеркнул роль их решений в сохранении будущего мира и призвал их предоставить Украине все необходимое вооружение.

Выступление главы украинского государства обнародовало Пентагон в Twitter. А Владимир Зеленский рассказал, о чем сказал участникам "Рамштайна" в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что через полгода без американской помощи армии страны-агрессора России удалось перехватить инициативу на поле боя. Но сейчас украинские защитники способны не только стабилизировать фронт, но проводить деоккупацию территорий.

По словам Зеленского, нашей стране нужны поставки дальнобойного оружия, ПВО и артиллерии.

Дальнобойное оружие необходимо для того, чтобы для врага не оставалось ни одного безопасного участка оккупированной территории в Украине.

"И я благодарю каждого лидера, чьи решения уже активно работают на передовой – Storm Shadow/SCALP и ATACMS", – подчеркнул президент.

Украина также нуждается в системах противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские боевые самолеты и не допускать их к украинским границам.

"Нам срочно требуются комплексы Patriot и ракеты к ним", – подчеркнул Зеленский.

Для того, чтобы сорвать контрнаступление, запланированное российским диктатором Владимиром Путиным, остановить вражеские атаки, а также проводить собственные активные военные операции, Украине нужны боеприпасы.

"Соотношение один к десяти в артиллерии нашей страны и российской армии вдохновляет Путина воевать дальше. Нашим солдатам нужна артиллерия – достаточно 155-миллиметрового калибра, чтобы останавливать российские атаки и проводить наши собственные активные операции", – подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам "Рамштай ".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Ллойд Остин по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" сообщил, что Соединенные Штаты выделят шесть миллиардов долларов на оружие для помощи Украине. На эти деньги будут произведены закупки продукции, которую изготовят американские оружейники.

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