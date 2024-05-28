Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее предоставление F-16: все подробности

Украина и Бельгия подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Подписи под документом в Брюсселе 28 мая поставили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Согласно соглашению, в этом году Бельгия выделит военную помощь Украине почти на миллиард евро, страна обязуется поддерживать наше государство в течение следующих десяти лет и до 2028 года передать 30 истребителей F-16. Подробности обнародованы на сайте президента Украины.

"В Брюсселе вместе с премьер-министром Александром Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Бельгией и Украиной. Это сильный документ, который закрепляет неизменную поддержку Бельгии в течение десятилетнего срока действия соглашения... Спасибо премьер-министру Александру Де Кроо, его правительству и всем бельгийцам за непоколебимую и долговременную поддержку Украины", – отметил глава государства.

Согласно тексту соглашения, Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в течение 2024 года. Также документ свидетельствует о готовности Бельгии оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения.

"Впервые в таком соглашении о безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, – 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году", – отмечается в сообщении на сайте президента.

Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную помощь в безопасности, передавать современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и содействовать проведению военных тренировок.

Соглашение содержит отдельные блоки, посвященные двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению ущерба, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и отстраивании.

Страны также договорились об углублении сотрудничества в сферах разведки, кибербезопасности и противодействии дезинформации.

"В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО", – говорится в сообщении.

Напомним, Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во выполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

Всего к декларации уже присоединились 32 государства. Ранее Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.