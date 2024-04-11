'Это именно та конкретика и прогнозируемость': Украина и Латвия подписали соглашение о безопасности

Украина и Латвия 11 апреля заключили двустороннее соглашение о безопасности. В рамках договора Рига будет оказывать Киеву военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно, а также помогать в разминировании, беспилотных технологиях, поддержке киберзащиты и вступлении в НАТО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Только что вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением безопасности между нашими странами", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам главы украинского государства, Латвия будет оказывать военную помощь Киеву на 0,25% своего ВВП каждый год.

Кроме того, Рига берет на себя 10-летние обязательства относительно поддержки Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, будет способствовать ее вступлению в ЕС и НАТО.

"Спасибо дружеской Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Зеленский прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья. Там у него запланированы переговоры об усилении украинской ПВО, обеспечении неотложных потребностей армии Украины, а также консолидации международной поддержки нашего государства.

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