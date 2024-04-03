Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: средства пойдут на ВСУ и восстановление

В среду, 3 апреля, правительство Латвии утвердило новый пакет комплексной помощи Украине на 2024 год. Страна выделит почти 10 миллионов евро на восстановление Украины и поддержку ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram. Сообщается, что €5,3 миллиона будут направлены на реконструкцию Украины.

Еще €4,3 миллиона направят в поддержку Вооруженных Сил через Европейский фонд мира.

Также отмечается, что Латвия занимается восстановлением и реконструкцией Черниговской области.

"Правительственный план на этот год предусматривает реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области, психологическую помощь женщинам, цифровизацию, консультации по территориальному планированию и интеграции в ЕС", – сообщили в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что Латвийская Республика присоединится к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Боеприпасы будут искать вне Европейского Союза, а затем будут доставлять их в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия дополнительно укрепит границу с РФ и Белоруссией на €300 миллионов евро – их в течение следующих пяти лет инвестирует оборонная отрасль. Укрепление границы Латвии начнется с перекапывания дорог, создания противотанковых рвов, а в дальнейшем – водоотводных рвов.

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