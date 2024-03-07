Латвия присоединится к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Латвийская Республика присоединится к инициативе Чехии закупить снаряды для ВСУ. Боеприпасы будут искать вне Европейского Союза, а затем будут доставлять их в Украину.

О присоединении Латвии к чешской инициативе сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс в соцсети Х (Twitter). Он назвал такой союз стран важнейшей возможностью победить Россию.

"Латвия присоединится к чешской инициативе, предложенной президентом Чехии Петром Павелом, по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Это важнейшая возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Вместе с победой!", – написал министр.

Напомним, что вчера, 5 марта, к чешской инициативе присоединилась Франция. Об этом заявил лидер страны Эммануэль Макрон. По его словам, учитывая потребности Украины, европейские страны должны выйти за рамки того, что у них есть, и искать в третьих странах ресурсы для удовлетворения краткосрочных потребностей ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

На открытии Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила за границей 800 тысяч артиллерийских боеприпасов, которые может передать Украине. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 тысяч снарядов калибра 122 мм.

Канада готова оплатить доставку снарядов, найденных Чехией для Украины. Правительство страны может выделить около $30 млн. на реализацию плана доставки боеприпасов для Сил обороны Украины.

Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года. Поэтому была обсуждена возможность закупить снаряды за пределами блока, ведь ситуация на фронте с обеспечением снарядами критическая. Однако против выступили Франция, Греция и Кипр.

По словам высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз не выполняет обязательств по поставке артснарядов Украине не потому, что у стран-членов не хватает мощностей, а потому, что они экспортируют снаряды в другие страны.

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