Украина и Великобритания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Полный текст

В пятницу, 12 января, Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности на десять лет. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. По словам главы государства, соглашение охватывает безопасность во всех сферах - "на земле, в воздухе, в море и в киберпространстве".

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"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" состоит из преамбулы и девяти частей, каждая из которых соответствует разным измерениям сотрудничества между Украиной и Британией. OBOZ.UA приводит полный текст документа, опубликованного на сайте Офиса президента.

Преамбула

Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство) (далее - Участники):

полны решимости навсегда прекратить неспровоцированные нападения России на Украину с 2014 года и ее полномасштабное вторжение в 2022 году, которые принесли большие страдания народу Украины и поставили под угрозу безопасность Европы и мира;

непоколебимы в нашей преданности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных с 1991 года и обеспечению способности Украины защищать себя, противостоять будущему давлению, выбирать собственное будущее и процветать;

привержены общим ценностям демократии, верховенства права, надлежащего управления и уважения прав человека и основополагающих свобод;

подтверждая принципы Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, включая независимость, суверенитет и территориальную целостность государств и незыблемость границ, которые являются основополагающими для европейской и мировой безопасности;

стремясь добиться справедливого и длительного мира в Украине, а также ее экономического и социального восстановления;

подтверждая нашу поддержку реформ для укрепления безопасности и экономики Украины, направленных на реализацию ее европейских и евроатлантических стремлений, в частности по членству в Европейском Союзе и НАТО;

признавая, что оборона, восстановление, реформы и европейские и евроатлантические амбиции Украины являются взаимоусиливающими и должны двигаться вперед вместе;

совместно решили укрепить наше сотрудничество в сфере безопасности путем выполнения мер, изложенных в настоящем Соглашении.

Часть I. Введение

Сфера применения

1. Настоящее Соглашение заключается в развитие Совместной декларации, принятой Украиной, Соединенным Королевством и другими членами "Большой семерки" в Вильнюсе 12 июля 2023 г., к которой впоследствии присоединились еще 24 государства. Она основывается на Соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 8 октября 2020 года, которое остается основой сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством. Участники продолжат искать пути дальнейшего укрепления своих долгосрочных отношений, включая работу на пути к старому партнерству.

2. Настоящим Соглашением Украина и Соединенное Королевство решили углубить сотрудничество и партнерство, основанные на общих интересах в защите международного правопорядка, мира и защиты основных прав и свобод человека.

3. Соединенное Королевство считает, что будущее членство Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) внесет эффективный вклад в мир и стабильность в Европе. Участники решили координировать и укреплять совместные усилия по поддержке вступления Украины в НАТО. Основными компонентами обязательств по безопасности, предоставленных Украине Соединенным Королевством в настоящем Соглашении, являются:

предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан;

предотвращение и активное сдерживание и противодействие любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны Российской Федерации;

поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в частности путем поддержки планов реформ Украины и совместимости с НАТО.

Часть II. Оборона и безопасность

Оборонное и военное сотрудничество

1. С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году Соединенное Королевство было одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине, обучало украинские Вооруженные Силы и Силы безопасности в рамках операции "Орбитал" и было первой европейской страной, оказавшей летальную помощь. Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, чтобы Украина могла эффективно защищаться.

2. Участники обращают внимание на неотъемлемое право государств на индивидуальную и коллективную самооборону и незаконность всех попыток изменить границы силой. Они подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности. Вооруженные Силы и Силы безопасности Украины защищают не только государственный суверенитет, независимость и свою территорию, но и Устав ООН, наши общие ценности и основополагающие принципы международного права.

3. Соединенное Королевство является ведущим партнером Украины в области обороны и безопасности. Целями оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством является поддержка независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной сдерживать и защищаться от будущих нападений, а также углубление оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорение перехода Украины на оборудование и стандарты НАТО.

4. Участники будут работать вместе и с другими партнерами Украины, чтобы обеспечить способность Вооруженных Сил Украины и Сил безопасности полностью восстановить ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, а также усилить устойчивость Украины, чтобы она была достаточной для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления. Это будет включать, но не ограничиваться совместной работой, чтобы украинские военные и невоенные институты безопасности могли эффективно работать по европейским и евроатлантическим стандартам и были полностью подотчетны украинскому народу, парламенту и правительству.

5. С помощью настоящего Соглашения:

– Участники будут работать вместе над обеспечением устойчивых сил, способных защитить Украину сейчас и сдержать российскую агрессию в будущем путем постоянного оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море, в космосе и в кибернетических сферах, определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, при необходимости, такие как боевая авиация, а также способствуя повышению оперативной взаимосовместимости с евроатлантическими партнерами;

– Соединенное Королевство будет предоставлять долгосрочные консультации и поддержку управления и политики в сфере обороны с целью усиления Министерства обороны Украины;

– Соединенное Королевство вместе с другими международными партнерами поможет Украине усилить сдерживание внешних агрессоров путем развития современных вооруженных сил, которые становятся все более оперативно совместимыми с НАТО и способствуют увеличению вооруженных сил НАТО. Это включает развитие современного оборонного сектора в Украине и путь к будущему в НАТО через:

поддержку потенциала и обучения, а также инфраструктуры, необходимой для осуществления Украиной внутреннего контроля за собственным воздушным пространством;

поддержку развития в Украине ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, способных выполнять задачи разминирования и осуществлять морскую разведку, патрулирование, береговую оборону и обеспечивать свободу судоходства, помогая Украине отстраивать ее экономику;

поддержку развития Вооруженных Сил Украины, включая (но не ограничиваясь): будущей структурой Вооруженных Сил; переходом к концепциям и оперативным процедурам НАТО; командно-штабной подготовки; общими учениями; усилением совместимости и оперативной взаимосовместимости с союзниками по НАТО;

поддержку защиты и обороны границы, ее инженерного и фортификационного устройства, наблюдения, мониторинга за передвижением войск противника, послевоенного восстановления пограничной инфраструктуры, разминирования и утилизации взрывоопасных предметов;

поддержка медицинской подготовки и протезирования.

– Соединенное Королевство будет поддерживать планы и структуры управления для коалиций способностей как для обеспечения будущих вооруженных сил, так и для обеспечения большей слаженности в обеспечении возможностей в текущей войне. Соединенное Королевство сотрудничает с США по разработке структуры управления для коалиций способностей. Все коалиции способностей улучшат оперативную совместимость сил Украины и НАТО.

– Соединенное Королевство внесет значительные вклады в коалицию возможностей, включая морскую безопасность, военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, артиллерию и бронетехнику, а также предоставляя другие системы вооружения и боеприпасы, согласованные Участниками.

6. В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военную помощь на 2,3 млрд. фунтов стерлингов. В 2023 году Соединенное Королевство предоставило еще 2,3 млрд. фунтов стерлингов военной помощи. В 2024 году Соединенное Королевство предоставит дополнительную поддержку в 2,5 млрд фунтов стерлингов.

7. Участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками.

8. Соединенное Королевство будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение десяти лет действия настоящего Соглашения.

Морская безопасность

1. Соединенное Королевство совместно возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет значительный вклад в развитие морского флота Украины. Коалиция морской способности имеет целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года и дальше. В будущем это поможет Украине сдерживать и противодействовать угрозам, возобновлять экономическую деятельность и продвигать Украину к оперативной совместимости с НАТО в морской сфере.

Сотрудничество в области оборонной промышленности

1. Соединенное Королевство будет работать со своей оборонной промышленностью и Украиной с целью содействия развитию оборонно-промышленной базы Украины и будет определять возможности для более тесного партнерства и сотрудничества в области оборонной промышленности, в частности, для взаимной коммерческой выгоды и координации. Соединенное Королевство будет работать с Украиной над определением наиболее эффективных сфер инвестирования, увеличивать усилия по уменьшению существующих барьеров для сотрудничества, поддерживать и поощрять свою оборонную промышленность к инвестициям, в частности путем поддержки локализации производства в Украине, а также изучения возможностей совместного производства.

2. Соединенное Королевство будет работать с Украиной, чтобы уменьшить существующие проблемные моменты в цепи поставок, которые препятствуют развитию потенциала и способностей Соединенного Королевства и Украины для производства приоритетных видов вооружений и боеприпасов.

3. Соединенное Королевство будет поощрять свою оборонную промышленность для работы с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и производства оборонной продукции Соединенного Королевства в Украине. Соединенное Королевство будет работать с Украиной для усиления защиты передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности. В то же время, Украина гарантирует защиту этих технологий и интеллектуальной собственности.

4. Украина и Соединенное Королевство будут способствовать обмену информацией относительно их соответствующих исследований и разработок, связанных с обороной, с целью реализации совместных проектов и программ, направленных на разработку новых оборонных решений.

5. Украина и Соединенное Королевство будут работать над трансформацией оборонной промышленности Украины в мощный актив для Украины и евроатлантической безопасности, что позволит Украине восстановить свою территориальную целостность, выступая главным двигателем экономического восстановления и способствуя эффективному сдерживанию предстоящей агрессии.

Часть III. Невоенная безопасность

Защита критической инфраструктуры

1. Соединенное Королевство будет способствовать развитию возможности защиты критической инфраструктуры Украины.

2. Соединенное Королевство будет продолжать привлекать украинских специалистов с опытом обеспечения безопасности критической инфраструктуры для реализации соответствующих проектов на своей территории.

3. Украина и Соединенное Королевство будут изучать вопросы совместных образовательных и учебных программ для специалистов по защите критической инфраструктуры.

4. Соединенное Королевство будет работать с Украиной, чтобы определить источники финансирования для развития защиты и устойчивости критической инфраструктуры в разных секторах.

Сотрудничество в сфере безопасности и кибербезопасности

1. Участники будут работать вместе над сотрудничеством в области разведки и безопасности, чтобы Украина могла выявлять, сдерживать и препятствовать российской конвенционной агрессии, шпионажу и гибридной войне, в частности путем повышения киберустойчивости, посредством киберконсультаций и отраслевой поддержки для защиты ИТ-инфраструктуры. поддерживая модернизацию и реформирование архитектуры безопасности и разведки Украины, включая вопросы кибернетической и информационной безопасности. Это будет достигнуто путем обмена разведывательными данными и сотрудничества.

2. Участники признают необходимость выявления, пресечения и предотвращения злонамеренных киберопераций и, в частности, злонамеренного использования кибермощностей Российской Федерацией и другими враждебными государственными и негосударственными субъектами. Участники будут работать вместе для выявления и предотвращения безответственного использования Российской Федерацией кибермощностей против участников.

3. Участники будут способствовать развитию возможности Украины защищать, сдерживать и реагировать на угрозы критической инфраструктуре путем содействия доступности современных технологических решений в сфере защиты критической инфраструктуры для ее субъектов кибербезопасности, в частности путем предоставления международной технической помощи Украине.

4. Участники будут работать над внедрением совместного протокола сдерживания и реагирования на кибератаки со стороны Российской Федерации, ее сателлитов и пророссийских хакерских группировок, в частности, преследуя общие цели сдерживания и создавая механизм оперативного предоставления экспертных услуг в сфере кибербезопасности.

Информационная безопасность, борьба с информационными манипуляциями и пропагандой

1. Участники признают, что Российская Федерация продолжает манипулировать информацией в поддержку своей войны против Украины и будут стремиться продолжать взаимно поддерживать усилия друг друга по донесению правдивой информации. Чтобы противостоять российскому манипулированию информацией и пропаганде на глобальном уровне, Украина и Соединенное Королевство будут:

− сотрудничать для улучшения возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего российской пропаганды;

− сотрудничать с партнерами-единомышленниками для эффективной коммуникации на международном уровне, предлагая миру правдивую альтернативу дезинформационным кампаниям Российской Федерации;

− координировать более тесное сотрудничество в сфере коммуникаций для противодействия дезинформации;

− способствовать развитию совместных образовательных и тренинговых программ для специалистов по информационной безопасности, в частности путем повышения уровня владения английским языком в этой сфере, регулярного обмена опытом и профессиональных мероприятий с участием специалистов по информационной безопасности.

Сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью

1. Участники признают, что Российская Федерация и ее прокси используют опасную организованную преступность (НОЗ), в частности незаконное финансирование (НФ), для финансирования действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее внутренней стабильности.

2. Участники будут принимать меры по противодействию НОЗ, в частности, будут противодействовать лицам и группам лиц, которые пытаются проникнуть в украинское общество, имеют преступное влияние в отдельных регионах, в частности на временно оккупированных территориях, и выступают как инструмент гибридной войны для противодействия процессам восстановления и примирения в Украине. .

3. С целью противодействия НОЗ Участники будут принимать меры по:

проведение совместных операций по выявлению и подавлению НОЗ;

анализа криминогенной ситуации в странах и определение основных рисков, вызванных НОЗ;

выявление активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве или по делу о признании активов необоснованными;

создание совместных рабочих групп и совместных следственных групп прокуроров и других участников;

содействие проведению тренингов и обмен передовым опытом.

4. Эти меры не являются исчерпывающими, и Участники могут использовать другие формы сотрудничества для достижения их целей в борьбе с НОЗ.

Часть IV. Политическое сотрудничество

Справедливый мир

1. Участники признают, что ни Украина, ни Европа не будут в безопасности, пока территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена и не будет установлен справедливый мир, уважающий права Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украина и Соединенное Королевство будут работать вместе ради справедливого и длительного мира, который имеет широкую глобальную поддержку.

2. Соединенное Королевство приветствует усилия Украины, направленные на установление справедливого и устойчивого мира, в частности, основанного на принципах Украинской формулы мира. Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении шагов по внедрению мирных инициатив, отражающих принципы Устава ООН.

Санкции

1. Участники признают важность санкций в контексте ограничения доступа Российской Федерации к финансам, товарам, технологиям и услугам, которые она использует в своей агрессии, уменьшению доходов России и сдерживанию будущих атак. С начала вторжения Соединенное Королевство ввело самый масштабный пакет санкций, который никогда не был введен против большой экономики.

2. Пока агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, Соединенное Королевство будет оставаться преданным внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и лиц, находящихся в Российской Федерации и за ее пределами, которые поддерживают войну или получают прибыль от нее, или способствуют обходу санкций в третьих странах. Соединенное Королевство также будет предпринимать решительные действия с партнерами по борьбе со всеми формами обхода санкций, а также по усилению собственной внутренней устойчивости к незаконному финансированию, связанному с Россией, и элит, связанных с Кремлем. Украина и Соединенное Королевство будут предоставлять друг другу актуальную информацию об основаниях внедрения санкций и другую соответствующую информацию согласно соответствующим обязательствам.

Ответственность

1. Участники подтверждают свою приверженность привлечению Российской Федерации к ответственности за причинение ущерба или ущерб физическим и юридическим лицам, а также государству Украины вследствие ее международно-противоправных действий в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций. Они подтверждают, что Российская Федерация должна нести юридическую ответственность, включая предоставление возмещения за любой ущерб, вызванный такой деятельностью, что также поможет сдерживать будущие атаки и будет способствовать восстановлению Украины. Они будут стремиться привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и других международных преступлениях, совершенных в Украине или против нее, в соответствии с международным правом, в частности путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда по обеспечению полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях независимыми, эффективными и надежными правовыми механизмами.

Часть V. Фискальная поддержка, восстановление и восстановление

Фискальная поддержка

1. Соединенное Королевство было в авангарде обеспечения поддержки немедленного обновления Украины, фискальных и гуманитарных нужд. После полномасштабного вторжения Соединенное Королевство на сегодняшний день обязалось предоставить около 4,2 млрд фунтов стерлингов фискальной поддержки и более 640 млн фунтов стерлингов двусторонней гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и реформаторской помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Участники совместно провели Конференцию по восстановлению Украины (КИУ) в Лондоне в июне 2023 года, где Соединенное Королевство подтвердило нашу приверженность скорейшему восстановлению Украины и долгосрочному восстановлению. КИУ направило четкий сигнал, что Соединенное Королевство не только стоит вместе с Украиной, чтобы выиграть войну и победить агрессию Российской Федерации, но и что Соединенное Королевство будет стоять вместе с Украиной для достижения мира.

Восстановление и восстановление Украины

1. Соединенное Королевство непоколебимое в своих обязательствах по поддержке восстановления и восстановления Украины. Соединенное Королевство будет поддерживать Украину на пути к повышению институциональной, экономической и социальной устойчивости с акцентом на реформы, которые будут лежать в основе этих сфер. Соединенное Королевство будет поддерживать деятельность по раннему восстановлению в приоритетных секторах, в которых Соединенное Королевство имеет опыт и может предложить свою уникальную помощь, включая энергетику, инфраструктуру, технологии и разминирование.

2. Участники признают, что долгосрочная безопасность и процветание Украины должны быть подкреплены сильной экономикой, управляемой частным сектором. Соединенное Королевство будет стремиться построить современную, устойчивую и стабильную украинскую экономику, интегрированную в мировые рынки, неуязвимую к враждебному российскому влиянию, основанную на сильных и подотчетных институциях и уважении верховенства права.

3. Участники признают необходимость объединить усилия, направленные на защиту населения и территорий Украины от негативных последствий минно-взрывоопасных остатков войны в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоления разрушительных последствий после ее завершения.

4. Участники будут способствовать дальнейшему развитию партнерства в области гуманитарного разминирования, накопления, анализа, обмена и применения практического опыта в области гуманитарного разминирования.

5. Соединенное Королевство будет продолжать финансировать разминирование, обучение рисков и развитие потенциала (работая в партнерстве с национальным оператором) через свою Глобальную программу противоминной деятельности. Соединенное Королевство будет поддерживать Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям через Фонд партнерства для устойчивой Украины для разработки и поддержки международных стандартов разминирования в ее деятельности.

6. Соединенное Королевство также обязуется сотрудничать с другими донорами для улучшения координации и определения и внедрения инновационных механизмов финансирования, которые привлекают новые источники финансирования в сектор противоминной деятельности. Соединенное Королевство будет тесно сотрудничать в рамках механизмов, созданных украинским правительством, для поддержки реализации будущей стратегии противоминной деятельности.

Макроэкономическая стабильность

1. Участники признают значимость макроэкономической стабильности. Соединенное Королевство поддерживает целые программы МВФ для Украины по обеспечению экономической и финансовой стабильности, восстановлению долговой устойчивости и продвижению реформ, способствующих восстановлению Украины. Украина обязуется выполнять полный набор политических требований, изложенных в программе МВФ, в частности, подтверждая их выполнение в ежеквартальных обзорах мониторинговых процессов в течение срока действия программы до 2027 года.

Доступ к финансовому сектору, страховой отрасли, технологическому сектору и другим сферам.

1. Соединенное Королевство будет работать над облегчением доступа Украины к британским частным финансовым компаниям и учреждениям, страховой отрасли, технологическому сектору и другим сферам. С этой целью Участники:

– продолжат реализацию Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии;

– разрабатывать мероприятия по повышению доверия инвесторов и сотрудничать с коммерческими страховыми рынками с целью привлечения частных инвестиций для удовлетворения долгосрочных потребностей Украины в восстановлении;

– будут использовать недавно согласованное Соглашение о цифровой торговле между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, подписанное 20 марта 2023 года, для модернизации двусторонней торговли в цифровую эру и углубления наших экономических связей;

– будут поддерживать распространение опыта и корпоративные инициативы, которые будут укреплять деловое партнерство между Украиной и Соединенным Королевством и способствовать инвестиционным возможностям в Украине, в ключевых секторах, которые могут обеспечить экономическое восстановление;

– будут поддерживать возможности для инвестиций и партнерства между Украиной и Соединенным Королевством в технологическом секторе с целью обеспечения более современного и инновационного экономического будущего для Украины и повышения эффективности цифрового управления.

Возмещение потерь, ущерба и ущерба, нанесенного российской агрессией

1. Участники еще раз подтверждают, что Российская Федерация должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Российские суверенные активы в юрисдикции Соединенного Королевства будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Российская Федерация не возместит ущерб, причиненный ею Украине. Соединенное Королевство совместно со своими партнерами будет продолжать прорабатывать все законные пути, благодаря которым активы Российской Федерации могут использоваться для поддержки Украины.

2. В приоритетном порядке участники продолжат работать вместе с другими партнерами, включая государства G7, для изучения вариантов разработки соответствующих механизмов для обеспечения возмещения ущерба, потерь или ущерба, причиненного российской агрессией, как это предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины , принятым Резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res (2023)3. В этой связи Участники будут изучать соответствующие варианты создания компенсационного механизма с целью предоставления компенсации жертвам российской агрессии.

Часть VI. Гуманитарное сотрудничество

Гуманитарная помощь, гражданская защита и устойчивость

1. Участники подтверждают, что поскольку Украина начинает процесс раннего восстановления и восстановления, они обеспечат продолжение скоординированной гуманитарной помощи, которая будет спасать жизнь там, где это необходимо. Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить более приоритетное, целенаправленное гуманитарное реагирование, направленное на тех, кто больше нуждается в помощи, в частности в труднодоступных районах.

2. Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать потребности стабилизации и гражданской защиты через Фонд партнерства для устойчивой Украины (PFRU) там, где это стратегически целесообразно. Предыдущая помощь включала, в частности, поддержку Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в нескольких ключевых сферах, усиливающих способность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и повышению уровня гражданской защиты, а также помощь региональным и местным администрациям в создании укрытий, в частности в школах.

Оперативное предоставление гуманитарных услуг

1. Там, где это возможно, Участники будут постепенно передавать полномочия национальным организациям Украины, которые будут осуществлять контроль за поступлением гуманитарной помощи в украинскую систему предоставления услуг в будущем, а также предоставлять больше руководящих возможностей, способностей и финансирования в распоряжение организациям Украины для обеспечения оперативного предоставления гуманитарных услуг. Участники также будут продолжать играть активную роль в поддержке беженцев из Украины.

Социальное восстановление и реинтеграция территорий

1. Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в планировании реинтеграции ныне оккупированных территорий; будет способствовать жизненно важной стабилизации и социально-экономическому восстановлению, особенно на освобожденных, прифронтовых и приграничных с Россией территориях, чтобы способствовать инклюзивному социальному восстановлению; удовлетворять потребности наиболее уязвимых слоев населения, в частности, через работу по поддержке женщин, систем социальной защиты и ветеранов.

Часть VII. Реформы

Инклюзивное реформирование

1. Участники подтверждают свою приверженность идее, что инклюзивное реформирование необходимо для текущей и будущей безопасности и благосостояния Украины, для ее демократии, устойчивости ее институтов и для европейских и евроатлантических стремлений Украины, включая намерения членства в ЕС и НАТО. Последствия войны, такие как освобождение оккупированных территорий, переход от военного положения и необходимость соответствовать общественным ожиданиям, потребуют от украинских институтов надлежащей адаптации для эффективного преодоления таких вызовов.

Приоритетные направления реформ

1. Участники подтверждают свою приверженность направить усилия на проведение реформ в соответствии с приоритетными направлениями, определенными для вступления в ЕС и НАТО, и критериями МВФ, а также согласованием с другими основными донорами, в частности международными финансовыми организациями, Европейским Союзом и партнерами по G7.

Обязательства по имплементации реформ

1. Соединенное Королевство признает значительный прогресс, достигнутый Украиной в осуществлении реформ. Украина подтверждает свою неизменную приверженность реформам, в частности, в сферах:

– управление: Украина обязуется продолжать институциональную реформу управления с целью построения устойчивой и всеобъемлющей демократии, включая продолжение реформы судебной системы с усилением процедур назначения судей для укрепления доверия общественности к верховенству права;

– борьба с коррупцией: признавая, что этот вопрос касается всех сфер реформ, Украина обязуется продолжать развивать свой потенциал и способность предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах, а также в гражданском обществе, в частности путем создания и поддержки независимых и надлежаще обеспеченных ресурсами антикоррупционных институций, способных действовать с должной подотчетностью, но без политического вмешательства;

– сектор безопасности и обороны: продвижение реформ в секторе безопасности и обороны (включая институты обороны, разведки и гражданской безопасности) и модернизация, в частности путем усиления демократического гражданского контроля и повышения эффективности и прозрачности украинских институтов безопасности и отраслей, связанных с оборонной промышленностью , в частности посредством мер по поддержке:

демократического гражданского контроля над Вооруженными Силами, что является предпосылкой членства в НАТО и важным показателем аполитичности Вооруженных Сил;

надлежащего управления в секторе безопасности и обороны, включая принятие решений на основе фактических данных, делегированными управленческими полномочиями, четкими директивными структурами, а также усовершенствованием процессов набора, управления персоналом и содержание кадров, корпоратизацией и надлежащим управлением государственным оборонно-промышленным сектором с целью выполнения обязательств Украины перед ОЭСР;

усовершенствование процессов закупок в сфере обороны и безопасности (как летального, так и нелетального оборудования), обеспечивая, где это возможно, прозрачность процесса по умолчанию, а также соблюдение всех соответствующих процедур для проведения аудита и оценки;

усиление соответствия евроатлантическим ценностям и стандартам, в частности через развитие и стандартизацию международного гуманитарного права, а также поддержку соответствующих министерств в выполнении их обязательств по уязвимым группам.

– экономическая и бизнес-среда: модернизация экономики путем проведения реформ, способствующих привлечению частного финансирования, повышению доверия инвесторов, борьбе с коррупцией и созданию справедливых и равных условий для всех сторон, в частности путем реформирования государственных предприятий (ДП).

Поддержка во внедрении программы реформ

1. Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в реализации повестки дня реформ, будет делиться опытом Соединенного Королевства в использовании и координации государственно-частного партнерства, создании благоприятных условий для финансовых рынков и рынков капитала, а также нашим практическим опытом в сфере борьбы с коррупцией, реформирования сектора безопасности и обороны, судебной реформы и поддержки инклюзивных и демократических институтов.

Часть VIII. Сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения

1. Любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства.

2. В случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

3. Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, предоставит Украине скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь ; наложит на Россию экономические и другие обременения; консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей, когда она осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

4. С целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Украина и Соединенное Королевство могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с ее другими международными партнерами, включая участниками Совместной Декларации от 12 июля 2023 года.

Часть IX. Заключительные положения

Исполнительные и технические соглашения

Участники при необходимости определят уполномоченные органы по разработке и внедрению двусторонних соглашений в соответствии со сферами сотрудничества, указанными в настоящем Соглашении.

Уполномоченные органы Участников могут заключать исполнительные и технические соглашения в конкретных сферах сотрудничества внутри реализации настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания.

2. В то же время, согласно Совместной декларации стран Группы семи от 12 июля 2023 года, Участники намерены сохранить силу настоящего Соглашения на время, пока Украина будет проходить свой путь к членству в евроатлантическом сообществе.

3. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, Участники примут решение о его будущем статусе.

Прекращение действия Соглашения

1. Настоящее Соглашение может быть прекращено любым Участником путем направления письменного уведомления другому Участнику. Действие Соглашения прекращается через шесть месяцев со дня получения такого уведомления.

Внесение изменений

1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены по взаимному согласию участников, которое будет оформлено в письменной форме.

Вступление в силу

1. Положения настоящего Соглашения вступают в силу с его подписания.

Подписано в Киеве 12 января 2024 года в двух экземплярах на английском и украинском языках, в случае любых разногласий английская версия имеет преимущественную силу.

Как сообщал OBOZ.UA:

В пятницу, 12 января, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и выступил на пленарном заседании Верховной Рады.

Риши Сунак объявил о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной поддержке украинского государства для борьбы с российским агрессором. В него войдут снаряды, ракеты, а также подготовка украинских военных.

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