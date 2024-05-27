Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности: что оно предусматривает

Украина и Испания в понедельник, 27 мая, подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Испания предоставит Украине помощь на сумму 1 млрд евро в этом году и на 5 млрд евро к 2027 году.

Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и испанский премьер-министр Педро Санчес на совместной пресс-конференции. Санчес отметил, что настоящий договор демонстрирует решительность Испании предоставить Украине все необходимые инструменты для обеспечения стабильности.

"Мы подписали политический договор, который имеет чрезвычайную важность. Это договор о будущем, который демонстрирует нашу решимость предоставить Украине все необходимые инструменты для обеспечения стабильности. Мы стали десятым государством, подписавшим такой договор", – заявил он.

По его словам, соглашение включает несколько сфер сотрудничества: финансовую, военную, производственную, поддержку реконструкции и разминирования.

Со своей стороны, Зеленский подчеркнул, что в этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи и 5 млрд – в течение трех лет.

"Гуманитарная помощь, экономическое восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении", – отметил он.

Глава государства рассказал, что во время встречи с премьер-министром Санчесом обсудил дальнейшее усиление нашей ПВО и роль Испании в этом процессе. Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и попытках расширить войну.

"В эти недели наши воины защищаются от очередной российской наступательной операции, и именно поэтому сейчас мы особенно нуждаемся в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения России к миру – всеми средствами. Спасибо Испании за ощутимую и действительно спасительную поддержку Украины в это время войны", – добавил он.

Документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года.

Испания поддерживает Инициативу будущих Сил обороны Украины и присоединилась к нескольким коалициям возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона", "Артиллерия", "Бронетехника", "Морская безопасность", "Информационные технологии" и "Разминирование", которые усилят Украину и улучшат ее оперативную совместимость с НАТО.

Испания и дальше будет способствовать развитию Сил безопасности и обороны Украины, будет предоставлять современное военное оборудование в разных сферах, будет поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, а также укреплять морскую безопасность Украины. Будет углубляться двустороннее сотрудничество по безопасности в разведке, борьбе с организованной преступностью и оборонной промышленности, в частности через изучение возможностей совместного производства и поиск источников финансирования для развития оборонно-промышленной базы Украины.

Соглашение также включает гуманитарную помощь, экономическое восстановление и реконструкцию, поддержку украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО. Отдельные разделы документа касаются поддержки Украинской формулы мира, усиления санкций против России, внедрения механизма возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности.

Испания стала десятой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений Совместной декларации, принятой Украиной и членами "Группы семи" в Вильнюсе 12 июля 2023 года. В общей сложности к Совместной декларации присоединились уже 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Полный текст соглашения доступен на сайте Офиса президента по ссылке.

Напомним, в понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Испанию, где проведет переговоры с представителями властей. Также украинский лидер встретится с королем страны.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Испании приняло решение об отправке в Украину очередного пакета военной помощи. В него войдут ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также танки Leopard 2A4. Общая сумма пакета военной помощи составит 1 миллиард 230 миллионов долларов.

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