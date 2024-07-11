Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen: глава МИД сказал, что этому препятствует

Швеция готова была предоставить самолеты JAS 39 Gripen. Но Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – это слишком много.

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Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в интервью "Голосу Америки". Дипломат также добавил, что это практическое решение. И что у него нет ничего общего с решением шведского правительства.

"Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран имеют F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства" , – сказал он.

Биллстрем напомнил, что речь идет о целях сложных систем. И добавил, что такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

"Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно. Опять же это дело Украины, а не правительства Швеции. Поскольку мы не могли продолжать работу с истребителями Gripens из-за поступления F-16, мы решили предоставить Украине другие возможности, которые есть у Швеции, и мы передали Украине системы наблюдения ASC 890", – подчеркнул министр и добавил, Швеция открыта для "продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена".

По его словам, это будет означать, что "они дают нечто, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16 и это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями".

Он заверил, что Швеция все еще может быть открыта для поставок Gripens в будущем.

"Системы воздушных истребителей очень сложны, и F-16 находятся в большем количестве партнеров в НАТО, чем истребители Gripen. Я бы сказал, что F-16, который сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечит вам большие и важные возможности", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что когда это будет реализовано, тогда Стокгольм сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen.

"И у Швеции, и у шведского правительства нет никаких ограничений на эти дискуссии после внедрения F-16. Но это решение приняло украинское правительство", – резюмировал он.

Справка

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий одномоторный истребитель, который разработала и производит шведская авиастроительная компания Saab. Впервые на вооружение шведской армии JAS 39 приняли только в 1996 году, что делает его одним из самых молодых самолетов на рынке боевой истребительной авиации.

JAS 39 Gripen имеет хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики. В то же время, он статически нестабильный и во время полетов с высокими перегрузками может выйти в закрытые режимы и развалиться в воздухе. Эта проблема решается электродистанционной системой управления полетом, позволяющей сохранять управляемость самолета во время интенсивного маневрирования с высокими перегрузками.

Вооружение JAS 39 Gripen

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, расположенную с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В отличие от многих современных авиационных пушек, BK-27 – одноствольная, хотя может производить 1700 выстрелов в минуту.

Самолет способен уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости (заявленная дальность полета 180 км против 75 км у российских ракет Р-77-1).

JAS 39 – это многоцелевой самолет, поэтому , кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, он может нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей. В частности, ракеты "воздух – земля" ближнего радиуса действия AGM-65 Maverick, используемые для уничтожения тактических целей, таких как бронетехника, транспортные средства, объекты ПВО, склады горюче-смазочных материалов и небольшие корабли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция пока отказывается предоставлять ВС ВС Украины истребители JAS 39 Gripen, потому что сама нуждается в них. В правительстве страны напомнили, что Стокгольм еще не является членом НАТО.

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– Лидер шведской оппозиции Магдалена Андерсон также заявляла, что Швеции нужно подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Но сначала скандинавская страна должна завершить процесс вступления в НАТО.

– В сентябре 2023 года украинских пилотов допустили к тестовым полетам на истребителе Gripen в Швеции. Министр обороны Пол Йонсон подтвердил, что Швеция не исключает передачи этих самолетов украинской армии.

– В то же время, тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что приоритетом для нашего государства в вопросе боевых самолетов являются именно американские истребители F-16. Однако и шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen нам тоже нужны.

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