В Швеции призвали передать Украине самолеты Gripen, но при одном условии

Швеции нужно подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Но сначала скандинавская страна должна завершить свой собственный процесс вступления в НАТО.

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Такое заявление сделала лидер шведской оппозиции Магдалена Андерссон. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Ранее в этом году Швеция заявила, что предоставит украинским пилотам возможность испытать истребитель Gripen, но шведское правительство также заявило, что ему нужны все свои самолеты для защиты шведской территории.

"Мы не можем позволить России победить. Jas Gripen будет иметь большое значение для Украины", – заявила лидер Шведской социал-демократической партии Магдалена Андерссон.

"Чтобы наступление Украины увенчалось успехом, ее военно-воздушные силы должны быть усилены", – добавила она.

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный и производимый шведской авиастроительной компанией Saab. JAS 39 Gripen имеет хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики.

Напомним, еще в июне стало известно, что Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen. Программа обучения, как предполагалось, будет включать в себя, в том числе, занятия на тренажерах и пробные полеты. Старту процесса, по данным СМИ, помогло заключенное 12 июля соглашение Украины и Швеции об обмене секретными данными и расширении военного сотрудничества.

За месяц до объявления о решении обучать украинских пилотов в Швеции были против передачи Украине истребителей JAS Gripen.

Ранее Украина приложила немало усилий для того, чтобы добиться принципиального согласия западных партнеров на передачу нашему государству американских истребителей F-16. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также противодействовать авиации РФ.

17 августа США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов. Однако эти самолеты, как заявили в США, могут быть поставлены после завершения обучения пилотов, а украинские пилоты начнут обучение на F-16 лишь в конце августа.

Поэтому, как констатировали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, армия не получит истребители F-16 этой осенью или зимой.