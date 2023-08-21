Швеция пока не планирует передавать истребители JAS 39 Gripen Украине: названа причина

Швеция пока что отказывается предоставлять Воздушным силам ВС Украины истребители JAS 39 Gripen, потому что сама нуждается в них. В правительстве страны напомнили, что Стокгольм еще не является членом НАТО.

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Соответствующее заявление сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в эфире местного телеканала TV4. Он подтвердил, что Gripen на этом этапе не станут частью военной помощи Украине.

Премьер сказал, что эти истребители пригодились бы самой Швеции. "Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать [украинцев] авиацией, но пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет", – отметил он.

"Швеция – географически большая страна, мы должны защищать себя, и мы пока не в НАТО", – добавил он.

Кристерссон напомнил, что Стокгольм входит в коалицию 11 стран, которые обучают украинских пилотов управлять американскими истребителями F-16.

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 августа президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом в Швецию.

– Стороны договорились, что на территории нашей страны будут изготавливать шведские бронированные машины пехоты CV-90. Ранее Стокгольм бесплатно передал неназванное количество этой техники для ВСУ.

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