JAS 39 Gripen не заменит F-16: Данилов рассказал о приоритетах Украины в вопросе боевых самолетов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что приоритетом для нашего государства в вопросе боевых самолетов именно американские истребители F-16. Однако и шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen нам тоже нужны.

Об этом Данилов сказал в комментарии "Украинскому радио". Он отметил, что это высококачественные самолеты, которые нужны Воздушным силам ВСУ, поэтому наше государство будет благодарно Швеции, если она примет решение о предоставлении такой помощи.

В Стокгольме не исключают, что это может произойти. Предположения о передаче такого типа самолетов Украине появились после того, как украинские пилоты завершили ознакомительную подготовку на Gripen. Алексей Данилов призвал дождаться официального решения по этому вопросу.

Сделал он заявление и насчет самолетов F-16. "F-16 обязательно будут в нашем небе, потому что это гораздо важнее для нас в плане использования именно по врагу", – заверил секретарь СНБО.

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"Мы рассматриваем много вариантов (насчет боевых самолетов – Ред.). Приоритетом для Украины является F-16, и в этом есть определенная логика, потому что это оружие имеет очень мощные возможности для того, чтобы у нас был паритет в воздухе с вооруженными силами РФ. Что касается самолетов Gripen, то они также высококачественные, хорошие, и мы делаем все для того, чтобы быть обеспеченными в воздухе", – резюмировал Данилов.

Напомним, что украинские пилоты были допущены к тестовым полетам на истребителе Gripen в Швеции. По словам министра обороны Пола Йонсона, Швеция не исключает передачи этих самолетов украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские летчики, которые будут проходить обучение полетам на американских истребителях четвертого поколения F-16, смогут освоить эти самолеты за три-девять месяцев. Однако во многом эти сроки напрямую зависят от опыта каждого отдельного пилота ВС ВСУ.

– Бельгия тоже примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Страна предоставит самолеты и персонал для обучения.

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