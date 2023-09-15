Бельгия присоединится к обучению украинских пилотов на F-16, – премьер-министр

Бельгия примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Страна предоставит самолеты и персонал для обучения.

Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер на своем сайте. Она отметила, что правительство 15 сентября утвердило участие страны в подготовке наших пилотов на F-16 в рамках "авиационной коалиции".

Так, по словам Дедондер, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут подготовку в Бельгии для дальнейшего обучения украинских пилотов и другого персонала на F-16. В ближайшие недели Министерство обороны Бельгии направит группу из трех военнослужащих в учебный центр для украинских пилотов F-16 в Дании, предоставившую для этого свою авиабазу Скрюдструп на юге страны.

А в 2024 году Минобороны Бельгии отправит в Данию два двухместных учебно-тренировочных самолета типа F-16B для повышения квалификации, а также контингент из около 50 военнослужащих, преимущественно технического персонала, отвечающих за развертывание самолетов F-16.

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"В дополнение к этому важному вкладу в подготовку и ввод в эксплуатацию истребителя F-16, наше правительство официально заявляет о своей поддержке в оказании помощи в реализации этого нового потенциала – необходимого для модернизации украинских вооруженных сил", – подчеркнула министр обороны Бельгии Людин Дедондер.

Дедондер отметила, что ее страна оказывает военную поддержку Украине и в других аспектах.

К примеру, недавно министерство обороны начало сотрудничество с Нидерландами, Люксембургом и бельгийской промышленностью для восстановления и модернизации 40 бронемашин M113.

"Сегодня могу объявить, что первая партия из 10 машин М113 завершена и в ближайшее время ее доставят в Украину. Другие транспортные средства также будут готовы к транспортировке в Украину в обозримом будущем", – отметила министр.

Кроме этого Бельгия, по ее словам, подготовила более 1000 украинских военных по разным направлениям.

Дедондер отметила, что в целом Бельгия уже предоставила или пообещала Украине разнообразную военную помощь на 280 млн евро.

"В завершение я хотела бы подчеркнуть, что Бельгия и минобороны остаются преданными поддержке Украины, ее народа и Вооруженных сил. Мы будем и дальше изучать все варианты дополнительной поддержки на основе наших возможностей и в координации с бельгийской промышленностью, а также нашими партнерами и союзниками", – заявила министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Напомним, часть украинских пилотов и технического персонала уже активно занимается изучением английского языка. Именно они отправятся на обучение на американских истребителях F-16 в Техасе уже в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.

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