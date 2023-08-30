Румыния и Нидерланды согласовали создание тренировочного центра для пилотов F-16: что это значит для Украины

Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.

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Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС. Ее слова цитирует Укринформ.

Руководитель военного ведомства Нидерландов подчеркнула, что создание такого тренировочного центра станет вкладом обеих стран в укрепление противовоздушной обороны Украины.

"Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях по предоставлению тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран и, безусловно, со стороны всех европейских стран, являющихся участницами коалиции F-16", – отметила министр обороны Нидерландов.

К работе тренировочного центра будет привлечена американская компания Lockheed Martin – производитель этих самолетов. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Lockheed Martin имеет опыт обслуживания F-16 и уже проводила обучение в других странах. Сначала на румынской базе подготовят инструкторов для пилотов и технического персонала, а затем будут обучать украинских специалистов.

Кайса Оллонгрен также отметила, что европейские чиновники обсудят направления укрепления европейской обороны и совместную работу в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.

Как писал OBOZREVATEL:

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Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился деталями плана обучения украинских специалистов на F-16. Также он подчеркнул, что кроме самолетов, Воздушным силам ВС Украины необходимы мощные радары и средства поражения.

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