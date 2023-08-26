'Речь идет не только о пилотах': в Воздушных силах объяснили специфику подготовки персонала F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился деталями плана по обучению украинских специалистов на истребителях F-16. Он также выделил некоторые приоритетные аспекты этого плана.

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Он рассказал об этом в эфире телемарафона. Игнат подчеркнул, что "авиация каких-либо ошибок не прощает", в ней все должно работать как единый механизм.

"Будь-то наземный специалист, обслуживающий самолет, или тот, кто управляет полетами, или сам пилот, здесь главных пунктов нет. Это все должно работать, как четкий слаженный механизм всего военного коллектива... Коллектив авиаторов на военном аэродроме - это от нескольких сотен до тысячи человек, которые должны обеспечить работу этого механизма. Один самолет вылетает, или десять - все равно весь организм должен работать. Органы военного управления, обеспечение боевой работы этого самолета, который бьет оккупантов, - это действительно все нужно", – пояснил Игнат.

Юрий Игнат дополнительно отметил, что с целью обеспечения согласованной оперативной деятельности по охране неба с использованием истребителей F-16 в рамках авиационной коалиции различных стран, большое количество украинских специалистов будет направлено на обучение. Это позволит максимально эффективно и быстро освоить учебную программу и обеспечить высокую координацию в боевых операциях

"Это не только пилоты, но и инженеры, офицеры боевого управления и другие, которые должны как можно скорее сегодня овладевать этой техникой. Нужно иметь не только военный аэродром – это площадка, а надо иметь тренажерную базу, военных инструкторов – все очень важно. И поэтому, каждая страна может набрать какую-то определенную группу пилотов для того, чтобы максимально эффективно их и всех других специалистов обучать", – подчеркнул Игнат.

Также, он выразил свою восторженность по поводу изменения подхода со стороны Соединенных Штатов к обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

"США имеют пожалуй лучшую базу для обучения пилотов на F-16. Безусловно, у них есть хорошая база для обучения и летчиков, и других специалистов. Если бы Соединенные Штаты тоже присоединились, о чем они уже выразили свою готовность, это было бы отличной информацией для нас", – сказал Игнат.

Он подытожил, что Украине для защиты неба очень нужны истребители F-16.

"И не только они, но и вооружение, которое к нему идет. Этот самолет тоже должен быть в определенной модификации, чтобы не уступать нашему главному сопернику в воздухе, российскому самолету Су-35. Поэтому, мы должны делать все, чтобы эта техника как можно быстрее оказалась в нашем небе", – констатировал Игнат.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности получения западных истребителей F-16. Он заявил, что сначала Украина надеялась получить от своих западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16. Но в результате достигнуты договоренности о передаче большего количества этих самолетов.

Так, Дания вызвалась передать 19 истребителей, Нидерланды – еще 42. СМИ также сообщили, что Норвегия передаст Украине истребители F-16, однако о каком количестве самолетов может идти речь, пока неизвестно.

После этого стало известно, что в США решили учить украинцев на F-16. Обучение начнется осенью.