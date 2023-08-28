Могут изменить "правила игры" на фронте: Резников дал прогноз, когда Украина начнет использовать истребители F-16

Современные истребители F-16 могут усилить украинские Воздушные силы весной 2024 года. Такое предположение озвучил министр обороны Алексей Резников.

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В интервью немецкому изданию Bild он отметил, что подготовка наших авиаторов займет некоторое время. Также нужно подготовить инфраструктуру для использования новых самолетов – на это может уйти минимум полгода. "А может быть, и немного больше", – сказал Резников.

"Я бы сказал, что это [появление F-16 на фронте] может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", – заявил глава оборонного ведомства.

Он считает, что F-16 способны "изменить правила игры" в войне с российскими оккупационными силами.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", – признал Резников.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился деталями плана по обучению украинских специалистов на F-16.

– Также он подчеркнул: кроме самолетов, Воздушным силам ВС Украины необходимы мощные радары и средства поражения.

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