Не только F-16: в Воздушных силах сказали, что еще нужно Украине для превосходства над врагом в небе

Украинской армии недостаточно лишь одних истребителей F-16 для получения превосходства над российскими оккупантами в небе. Кроме самолетов Воздушным силам ВСУ необходимы мощные радары и средства поражения.

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Однако сейчас пока невозможно сказать, сколько именно авиационных ракет получит Украина вместе с истребителями F-16. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, основная ракета на вооружение истребителя F-16 – это AIM-120 AMRAAM. К слову, именно такое же средство поражения используется в ЗРК NASAMS.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что авиационные средства поражения очень дорогостоящие, поэтому об этом тоже стоит помнить.

"Авиационные средства поражения у F-16 есть разные – по земле, по надводных целях и по воздушных целях. Есть разные типы воздушных ракет, основная ракета на вооружение НАТО – это AIM-120 AMRAAM. У этой ракеты разные модификации, такими ракетами, кстати, работают сегодня наши NASAMS. Разные модификации ракет имеют разную дальность поражения и соответственно их стоимость разная, об этом также стоит говорить. Авиационные средства поражения – это очень дорогая вещь. Одна ракета NASAMS стоит полмиллиона долларов", – сказал Игнат.

В то же время Игнат добавил, что некоторые модификации AIM-120 AMRAAM могут поражать вражеские цели на расстоянии в 180 километров. Это позволяет получить превосходство над российскими Су-35. Однако кроме ракет украинская авиация также нуждается в мощных радарах.

"Есть модификации ракеты AIM-120 AMRAAM, которые могут поражать цели до 180 км. Это более, чем достаточно, чтобы угрожать российским Су-35. Поэтому мощные радары, мощные ракеты должны быть у нашей авиации. Мы не должны уступать по ТТХ тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать превосходство в воздухе", – объяснил Игнат.

Напомним, украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина традиционно в последнюю субботу августа отмечает День авиации – не только гражданской, но и военной. Она играет чрезвычайно важное значение в условиях войны, ведь противостоит российским ракетам, дронам, авиабомбам, которые при попадании наносят много бед украинским городам.

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