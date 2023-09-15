Пентагон: украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку к обучению на F-16

Часть украинских пилотов, а также технического персонала уже активно занимается изучением английского языка. Именно они отправятся на обучение на F-16 в Техасе уже в сентябре.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает "Укринформ". По словам представительницы Минобороны США, языковая подготовка должна начаться в этом месяце.

Она добавила, что в настоящее время не может объявить конкретную дату начала этих учебных мероприятий.

Напомним, что украинские пилоты начнут выполнять боевые задания на американских истребителях F-16 уже этой зимой. Это может дать ВСУ значительные новые возможности для борьбы с российскими оккупантами в следующем году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

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– Румыния и Нидерланды договорились создать базу для тренировки украинских пилотов на F-16 и соответствующего обслуживания этих истребителей. База будет размещаться в одном из учебных центров на территории Румынии.

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