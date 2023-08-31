Зеленский рассказал, сколько истребителей F-16 нужно Украине, чтобы получить в небе превосходство над РФ

Чтобы иметь мощные Военно-воздушные силы, Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью RTP. Он отметил, что партнеры пообещали нашему государству 50-60 таких бортов, но нужно еще 100.

"Сегодня у нас есть договоренность о предстоящих поставках 50, 60 истребителей (F-16). Почему я это говорю? Потому что в разное время у нас будет разное количество истребителей", – сказал глава государства.

"Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в "воздушном пространстве"", – добавил он, выразив сожаление по поводу того, что эта помощь пришла "позднее, чем я хотел" и что российское доминирование неба является "абсолютным".

Зеленский отметил, что истребители должны появиться в небе Украины "в начале следующего года". Президент признал, что этот вопрос сложен, поскольку требует подготовки не только пилотов, но и инженеров, а также большого количества специализированного обслуживания.

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