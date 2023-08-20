Первые F-16 от Дании прибудут в Украину к Новому году, – премьер

Первые поставки современных истребителей F-16 от Дании в Украину состоятся уже в 2023 году, до Нового года. Ожидается, что стране сперва передадут шесть самолетов.

Видео дня

В 2024-м прибудут еще восемь F-16. Остальные пять – еще через год. Об этом 20 августа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Также она рассказала, что на территорию Дании уже прибыли более 70 человек из Украины для обучения на истребителях. Глава нашего государства, находясь в Дании, встретился с ними.

"Надеюсь, ближе к Новому году первая группа самолетов покинет землю Дании и направится в Украину. Около шести из них. В следующем году еще восемь самолетов направятся из Дании в Украину. А еще через год – еще пять", - сказала Фредериксен.

Напомним: 20 августа после результативного визита в Нидерланды президент Зеленский прибыл в Данию, чтобы продолжить работу по вопросу истребителей F-16 для нашей армии. Копенгаген согласился передать Воздушным силам ВСУ 19 самолетов.

В этот же день глава государства в сопровождении первой леди Елены Зеленской был в Нидерландах с официальным визитом. По результатам переговоров президент сообщил, что Украина получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что украинские пилоты начали испытание шведских истребителей Gripen. Украина намерена добиваться получения этих самолетов для усиления в небе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!