Дорого и долго: в США назвали главные сложности передачи самолетов F-16 для Украины

Истребители F-16 не будут поставлены Украине до следующего года. Среди их преимуществ универсальность применения и доступность, поскольку F-16 были выпущены в большом количестве и используются большим количеством операторов. Однако есть и минусы – западные военные самолеты стоят дорог и может потребоваться много времени, чтобы обучить и подготовить достаточное количество авиаторов.

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Об этом сообщило американское издание The New York Times. Там отметили, что Украина придает большое значение вопросу передачи F-16. В то же время многие западные лица уверены, что танки, боеприпасы и прежде всего хорошо обученные наземные войска "гораздо важнее в том, что сейчас является в первую очередь наземной войной".

Журналисты обратили внимание на визиты президента Украины Владимира Зеленского в западные страны, где он проводил переговоры касательно боевых самолетов. По мнению некоторых аналитиков, Киев спешит заключить как можно больше договоренностей до выборов в Европе и США, ведь они могут привести к изменению взглядов в правительствах государств-партнеров.

Нидерланды, например, пообещали предоставить Украине до 42 своих F-16. Эти самолеты страна планирует заменить более современными. В ноябре этого года в Нидерландах пройдут парламентские выборы.

Ситуация в США тоже может повлиять на военную помощь. "Американская политическая неопределенность очень волнует украинцев и всю Европу", – сказал сенатор Ричард Блюменталь, демократ от штата Коннектикут (США), который встретился с Зеленским в Киеве как раз в тот момент, когда украинский президент возвращался из своего турне с целью переговоров об F-16 на прошлой неделе. "Очевидно, что одна из целей здесь состоит в том, чтобы зафиксировать обязательства как можно более четко и недвусмысленно", – уверен Блюменталь.

Он сказал, что Зеленский не обсуждал напрямую выборы в США во время своей встречи, на которой также присутствовали сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, и Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса. Но, как утверждает Блюменталь, чем больше самолетов будет доставлено до ноября 2024 года, "тем большей воздушной поддержке не будут угрожать капризы американской политики".

Администрация Джо Байдена пока не взяла на себя обязательств по отправке F-16 из своего собственного парка, хотя на прошлой неделе объявила, что начиная с сентября будет обучать украинских пилотов на авиабазах в Техасе и Аризоне.

Однако непосредственным препятствием для быстрой передачи обещанных F-16 являются не сами самолеты, а нехватка подготовленных англоговорящих украинских пилотов для управления и вспомогательного экипажа для обслуживания.

Бывший высокопоставленный офицер ВВС США сказал, что для обслуживания, заправки и поддержки каждого F-16 требуется от 8 до 14 человек вспомогательного персонала. По словам офицера, подготовка экипажей поддержки займет примерно столько же времени, сколько и летчиков.

На данный момент, по словам американских чиновников, только восемь украинских пилотов достаточно свободно владеют английским языком и имеют опыт управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение на F-16 в Дании. По меньшей мере еще 20 пилотов начинают обучение английскому языку в Великобритании.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников дал прогноз, когда ВСУ начнут использовать F-16. По его словам, это может произойти весной 2024 года.

– Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился деталями плана по обучению украинских специалистов на F-16. Также он подчеркнул: кроме самолетов, Воздушным силам ВС Украины необходимы мощные радары и средства поражения.

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