Дания начала учить 8 украинских пилотов управлять F-16 – Reuters

Дания начала учить первых восемь украинских пилотов руководить истребителями F-16. Учеба начата в рамках обязательств страны предоставить Украине эти военные самолеты.

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Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на сообщения Вооруженных сил Дании.

Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут учиться техническому обслуживанию истребителей.

Дания и Нидерланды в воскресенье, 20 августа, пообещали предоставить Украине самолеты F-16, выполняя неоднократную просьбу Киева. Эти истребители помогут укрепить противовоздушную оборону и помочь в контрнаступлении ВСУ.

Дания поставит Украине 19 самолетов F-16, и первые шесть самолетов поступят уже к Новому году. У страны сейчас 43 истребителя F-16 и по соображениям безопасности Копенгаген не разглашает, сколько из них активны, говорится в заявлении Дании.

Нидерланды, имеющие 42 самолета F-16, еще не решили, сколько самолетов они поставят Украине.

Напомним, что США официально подтвердили передачу истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Эта поставка будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.

20 августа Владимир Зеленский был в Нидерландах с официальным визитом. По результатам переговоров президент сообщил, что Украина получит от Амстердама 42 истребителя F-16. Передача состоится после тренировки наших пилотов и инженеров.

После результативного визита в Нидерланды президент Зеленский прибыл в Данию, чтобы продолжить работу по истребителям F-16 для нашей армии. Копенгаген согласился передать Воздушным силам ВСУ 19 самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция также примет участие в подготовке украинских пилотов для самолетов F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.