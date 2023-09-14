Украинские пилоты "протестировали" истребитель Gripen в Швеции: страна не исключает предоставления этих самолетов ВСУ

Украинские пилоты были допущены к тестовым полетам на истребителе Gripen в Швеции. По словам министра обороны Пола Йонсона, Швеция не исключает передачу этих самолетов украинской армии.

Пилоты прошли ознакомительную подготовку, которая включает испытательные полеты как на самолете, так и на тренажере. Об этом сообщает издание Sveriges Radio.

По информации главы оборонного ведомства Швеции, для наземного персонала также провели инструктажи по эксплуатации и обслуживанию истребителей Gripen.

Йонссон заявил, что опыт ознакомительного обучения должен стать основой для выяснения, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину. В то же время министр обороны добавил, что не исключает отправку истребителей для ВСУ.

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Следует отметить, что JAS 39 Gripen – это легкий одномоторный многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный и производимый шведской авиастроительной компанией Saab.

Работы над проектом начались в 1979 году, прототип впервые поднялся в воздух в 1988-м, а на вооружение шведской армии JAS 39 было принято лишь в 1996-м, что делает его одним из самых молодых самолетов на рынке боевой истребительной авиации.

Самолет JAS 39 Gripen спроектирован по аэродинамической схеме "утка" (аэродинамическая схема, по которой у летательного аппарата органы продольного управления расположены впереди треугольного крыла) и его рули управления позволяют создавать положительную подъемную силу на всех скоростях полета, в то время как треугольное крыло компенсирует стабилизатору отрицательную подъемную силу на больших скоростях.

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, расположенную с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В отличие от многих современных авиационных пушек BK-27 – одноствольная, хотя может производить 1700 выстрелов в минуту.

Также JAS 39 были интегрированы ракеты средней дальности AIM-120, что дает самолету возможность уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости (заявленная дальность полета 180 км против 75 км у российских ракет Р-77-1).

Напомним, еще в июне стало известно, что Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях Jas 39 Gripen. Программа обучения, как предполагалось, будет включать в том числе занятия на тренажерах и пробные полеты. Старту процессу, по данным СМИ, помогло заключенное 12 июля соглашение Украины и Швеции об обмене секретными данными и расширении военного сотрудничества.

За месяц до объявления о решении обучать украинских пилотов в Швеции были против передачи Украине истребителей JAS Gripen.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и преимущество над россиянами в небе.

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