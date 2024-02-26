Шведская оппозиция требует предоставить Украине истребители JAS-39 Gripen – Aftonbladet

Лидер Центристской партии Швеции Мухаррем Демирок призвал правительство страны передать Украине истребители 4-го поколения JAS 39 Gripen. Решение должно быть принято сразу после того, как парламент Венгрии в понедельник, 26 февраля, проголосовал за членство Швеции в НАТО.

Об этом сообщило издание Aftonbladet. Аналогичные требования предъявляют и социал-демократы.

"Я ожидаю, что во вторник мы получим приглашение от премьер-министра организовать широкое собрание для передачи Gripen Украине", – подчеркнул Демирок.

Центристская партия уже давно настаивала на отправке указанных самолетов в Украину. Все оппозиционные партии относились к этому положительно, но социал-демократы предостерегали, что Швеция должна сначала вступить в НАТО.

"Когда это произойдет, придет время отправлять самолеты", – заявила лидер партии Магдалена Андерсон.

JAS 39 Gripen (в переводе со шведского – "Грифон") – это легкий одномоторный истребитель, который разработан и производится шведской авиастроительной компанией Saab. Впервые на вооружение шведской армии JAS 39 приняли только в 1996 году, что делает его одним из самых молодых самолетов на рынке боевой истребительной авиации.

JAS 39 Gripen имеет хорошую балансировку во время сверхзвукового полета и высокие взлетно-посадочные характеристики. В то же время, он статически нестабильный и во время полетов с высокими перегрузками может выйти в закрытые режимы и развалиться в воздухе. Эта проблема решается электродистанционной системой управления полетом, позволяющей сохранять управляемость самолета во время интенсивного маневрирования с высокими перегрузками.

Вооружение JAS 39 Gripen

В ближнем воздушном бою JAS 39 может использовать встроенную 27-мм пушку Mauser BK-27, расположенную с левой стороны в нижней части фюзеляжа. В отличие от многих современных авиационных пушек BK-27 – одноствольная, хотя может производить 1700 выстрелов в минуту.

Самолет способен уничтожать воздушные цели вне визуальной видимости (заявленная дальность полета 180 км против 75 км у российских ракет Р-77-1).

JAS 39 – это многоцелевой самолет, поэтому кроме обычных авиабомб и блоков с неуправляемыми авиационными ракетами, он может нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей. В частности, ракеты "воздух-земля" ближнего радиуса действия AGM-65 Maverick, используемые для уничтожения тактических целей, как бронетехника, транспортные средства, объекты ПВО, склады горюче-смазочных материалов и небольшие корабли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция пока отказывается предоставлять ВС Украины истребители JAS 39 Gripen, потому что сама нуждается в них. В правительстве страны напомнили, что Стокгольм еще не является членом НАТО.

– Лидер шведской оппозиции Магдалена Андерсон также заявляла, что Швеции нужно подготовиться к отправке истребителей Jas Gripen в Украину, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Но сначала скандинавская страна должна завершить свой процесс вступления в НАТО.

– В сентябре 2023 года украинских пилотов допустили к тестовым полетам на истребителе Gripen в Швеции. Министр обороны Пол Йонсон подтвердил, что Швеция не исключает передачи этих самолетов украинской армии.

– В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что приоритетом для нашего государства в вопросе боевых самолетов являются именно американские истребители F-16. Однако и шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen нам тоже нужны.

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