Швеция готовится к потенциальной передаче Украине истребителей Gripen: чем отличаются от F-16 и какой вариант лучше для ВСУ

Правительство Швеции осторожно работает над подготовкой к возможной передачи Украине истребителей Gripen. Решения стран, таких как Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды, передать Киеву истребители F-16, повлекли за собой широкие дискуссии в Швеции о возможности передачи Gripen Украине.

Об этом сообщает издание Politico. Начальная оценка показывает, что может понадобиться до года, чтобы самолеты прибыли в Украину, поскольку пилоты и инженеры потребуют времени на освоение новых систем.

Пол Йонсон, министр обороны Швеции, сообщил, что Шведские вооруженные силы и Шведское управление оборонного вооружения получили задачу исследовать возможность передачи или экспорта в Украину истребителей Gripen.

"Правительство приняло решение поручить… оценить условия, на которых Швеция может внести свой вклад в сфере боевых самолетов. Мы можем сделать это путем расширения нашего участия в коалиции F-16 или путем передачи в дар или экспорта системы Gripen", – сказал Йонсон.

Стефан Унгерт, эксперт по противовоздушной обороне Шведского агентства оборонных исследований, назвал передачу Gripen вопросом времени.

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"Даже относительно небольшое количество самолетов, скажем, 10, принесет большую пользу как в оперативном, так и моральном плане для Украины", – отметил Унгерт.

Gripen может существенно повысить способность Киева контролировать свое воздушное пространство, поскольку они известны своей относительно небольшой стоимостью и простотой в обслуживании. Кроме этого, эти самолеты могут работать на более коротких и более узких взлетно-посадочных полосах, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Истребители Gripen и F-16: чем отличаются и какой лучше?

JAS 39 Gripen и F-16 F-16V Block 70/72 относятся к одному классу легких однодвигательных самолетов 4+ поколения.

Как отметили в Defense Express, если сравнивать их по бортовому оснащению современными цифровыми системами, то их можно условно считать одинаковыми.

Однако по основным характеристикам Gripen уступает F-16 по максимальному весу: 21,7 тонны против 16,5 тонны. Что касается летных характеристик, таких как максимальная скорость, практический потолок и т.д., они будут почти идентичными.

Однако несомненно, Gripen JAS 39 имеет весомое преимущество перед F-16 – это его способность работать на недостаточно оборудованных взлетно-посадочных полосах. Этот фактор был акцентирован при разработке данного самолета согласно доктрине шведских воздушных сил, что предполагает возможность рассредоточения самолетов и их базирования даже на автомобильных дорогах в случае войны. Эта особенность не только уменьшает требования к взлетно-посадочным полосам, но и упрощает процесс технического обслуживания.

Благодаря своим меньшим размерам Gripen потребляет меньше топлива, что делает его более экономным по сравнению с F-16. JAS 39 Gripen имеет один из самых дешевых летных часов среди истребителей, что является очень важным фактором для Украины. Например, стоимость одного летного часа для версии JAS 39C/D оценивается в 7–8 тысяч долларов, а, по неофициальной информации, для JAS 39E/F – 4 тысячи долларов. В сравнении этот показатель для F-16 составляет примерно 7–8 тысяч долларов, а для линейки F/A-18 – от 12 до 18 тысяч долларов.

В то же время, хотя Gripen отличается экономичностью и удовлетворительными показателями, существует угроза, что эта платформа может утратить актуальность в ближайшем будущем. В случае F-16 такой угрозы нет, поскольку эти истребители будут использоваться и поддерживаться в течение следующих 10–20 лет.

Также следует отметить, что большинство соседних стран Украины эксплуатируют или планируют эксплуатировать F-16. В целом количество стран-операторов F-16 составляет примерно три десятка, по сравнению с количеством стран, которые используют Gripen. Их можно пересчитать на пальцах одной руки: Швеция, Чехия, Венгрия, Таиланд, ЮАР, Бразилия.

Но, несмотря на это, JAS 39 Gripen является выгодным вариантом для Украины благодаря своей стоимости, неприхотливости и эффективному использованию с минимальными эксплуатационными затратами. Эти истребители также имеют потенциал для дальнейшей модернизации. По сравнению с любым российским самолетом, этот вариант более перспективен.

Gripen имеет мощный арсенал вооружения, включающий ракеты различных производителей, такие как AIM-120 AMRAAM, ракеты от MBDA, высокоточные бомбы GBU-12, а также крылатые и противокорабельные ракеты.

Напомним, что пилоты Сил обороны Украины могут приступить к тренировкам на современных западных истребителях F-16 в США уже на следующей неделе. Учения будут проходить на базе Военно-воздушных сил Национальной гвардии страны в штате Аризона.

По итогам 16-го "Рамштайна" президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине самолеты F-16. Это событие глава государства назвал "мощным шагом". Снабжение рассчитывают начать с 2025 года.

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